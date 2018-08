Den svenske sommeren har vært den varmeste siden man begynte å føre statistikk for 260 år siden, ifølge Expressen. Nå kan det bli enda varmere.

Det afrikanske høytrykket som har gitt temperaturer opp mot 45 grader i Portugal og Spania er på vei nordover.

Rekorder kan slås

– Varmerekorden i Sverge er fra Holma fra 9. august 1975 var på 36,8 grader. Det ser ut som det i alle fall kan bli like varmt, eller varmere på tirsdag/onsdag, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Lillian Bergheim, til TV 2.

Danske TV 2 siterer det europeiske meteorologiske instituttet ECMWF i Storbritannia, som varsler 37 grader i Danmark. Dermed kan både danske og svenske rekorder fra august 1975 falle.

StormGeo-meteorologen sier det blir godt og varmt, men mener det er Sverige som får de varmeste temperaturene.

– København og de østlige områdene i Danmark får også kjenne hetebølgen med temperaturer over 30 grader, sier Bergheim.

Torsdag er heten over for Skandinavias del, og bølgen ruller videre nordøstover. Temperaturene faller betraktelig i våre naboland.

Passerer Norge

Hetebølgen trekker nord og nordøst, og vil unngå Norge. Mange små og store lavtrykk og fronter preger langtidsperioden. Onsdag dannes trolig et lavtrykk over Vestlandet som kan gi en god del regn. Spesielt i Hordaland og Rogaland.

Lavtrykket trekker nordover, og ligger trolig over Troms/Finnmark på torsdag. Fredag ser det ut til at et lavtrykk kommer opp fra kontinentet og trekker inn over Østlandet og dette kan gi en god del regn i hele Sør-Norge fredag, samt både i Midt-Norge og i Nordland på lørdag.