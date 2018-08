Disse skal være med i «Skal vi danse»

Morten Hegseth Riiber. Foto: Joakim Kleven

Hegseth begynte karrieren som journalist i VG i 2007 og deretter gikk veien videre til Se og Hør. Nå blir han å se på TV 2 utover høsten der han tidligere har jobbet med programmene Ettermiddagen og Sommertid.

– Dette blir så spennende. Jeg tenkte at livet er for kort til å si nei. Men jeg har en utfordring: Jeg er den høyeste danseren som har vært med noen sinne, så jeg blir litt sånn pinnedyr på dansegulvet, sier Hegseth.

Tidligere fotballspiller Jan Gunnar Solli (37) har spilt for fotballklubber som Odd, Rosenborg, Brann og Vålerenga og har 40 landskamper for Norge. I 2011 signerte han for New York Red Bulls og ble dermed den første norske fotballspilleren til å spille i Major League Soccer i USA.

– Jeg har aldri lykkes med å gå inn i noe halvveis, sier Solli til TV 2.

Jan Gunnar Solli. Foto: Joakim Kleven / TV 2

Ved siden av fotballen har Jan Gunnar Solli hatt ett brennende engasjement for musikk. Han har blant annet vært DJ i New York, Las Vegas, Barcelona, Oslo og Stockholm. Han har varmet opp og avsluttet for Calvin Harris, David Guetta, Steve Aoki, Gareth Emery og Eric Morillo. Nå blir det kanskje dans til kjente beats og rytmer for DJ'n fra Telemark.

– «Skal vi danse» er den eneste realityserien som passer med det jeg driver med nå. Jeg håper å kunne bidra med mye god underholdning, smiler han.

Amalie Snøløs (22) ble et kjent fjes da hun var deltager i Farmen på TV 2, høsten 2017. I tiden etterpå har hun signert kontrakt med modellbyrået Idol Looks.

I midten av april avslørte sørlandsjenta at hun var sammen med «Skam»-stjernen Herman Tømmeraas (21) og at de er i et forhold.

Amalie Snøløs. Foto: Joakim Kleven

Amalie Snøløs beviste at hun er en jente med bein i nesa da hun kom helt til finaleuka av Farmen i fjor høst. Nå blir det spennende å følge sørlandsjenta på dansegulvet denne høsten.

– Det har vært veldig spennende. Jeg er spent på hvordan det blir å danse, og jeg har aldri gjort det før. Det går rett fra å plukke opp skit fra kua på Farmen til å gå i disse flotte kjolene. Jeg har ingen danseerfaring, så det blir spennende å gjøre noe helt nytt, sier Amalie Snøløs til TV 2.

Etter oppholdet på Farmen avslørte Amalie at hun hadde drevet et kynisk spill på gården. Denne gangen har hun derimot ingen taktikk.

– Jeg føler at jeg bare kan være meg selv. Denne gangen blir det ikke noe spill, sier hun.

Skuespiller Marianne Krogness (66) opptrådte blant annet i rollen som den gitarspillende «Sandra Salamander» i Tramteaterets populære TV-serier om Pelle Parafins bøljeband fra 1980 til 1985.

Marianne Krogness. Foto: Joakim Kleven.

Hun ble siden kjent som «Shell-dama» i en serie humoristiske reklamefilmer. Nå er hun klar for å svinge seg på dansegulvet denne høsten som den eldste deltageren denne sesongen.

– Jeg har alltid likt og hatt lyst til å være med i «Skal vi danse». Jeg gleder meg, og håper å kunne bidra med humor og lek, sier Krogness.

Kickbokseren Thea Næss (33) forsvarte VM-tittelen i kickboksing våren 2017. Hun ble verdensmester i proffklassen før første gang i 2010, og har siden den gang forsvart tittelen tre ganger.

Thea Næss. Foto: Joakim Kleven/ TV 2

I vinter var hun å se på tv-skjermen i programmet «Mer enn gull» hvor hun delte sin historie fra sitt liv og idrettskarriere. Nå er hun klar for å dele sine danseferdigheter i Skal vi danse på TV 2.

– Dette blir så utrolig kontrastfylt i forhold til min vanlige hverdag. Jeg gleder meg til å bytte ut susp og tannbeskyttere med paljetter, glitter og glamour, smiler Næss.

Alexander Sæterstøl (22) ble kjent da han deltok i realityprogrammet Paradise Hotel i sesongen 2017 på TV3. Han er kjæresten til Martine Lunde som også er deltager i årets Skal vi danse.

Alexander Sæterstøl. Foto: Joakim Kleven.

Den siste tiden har 22-åringen blitt godt vant med kameraer og TV-produksjon, og har vært skuespiller i TV-serien «Melk» på TV3. Nå blir det full duell mot kjæretsen på dansegulvet og det blir en spennende høst for Paradise-paret i Skal vi danse.

– Vi ble litt paffe først. Men nå står vi her, godt i gang. Jeg har aldri danset før, og kan ikke noe om taktikk, sier han.

– Dette blir så spennende. Jeg tror det kommer til å gå veldig bra å danse mot hverandre. Jeg tror vi kommer til å heie frem hverandre, sier Martine.

Martine Lunde (22) lever av å dele livet sitt på sosiale medier. Hun vant Paradise Hotel i 2017 i sesong 9 og nå er hun klar for Skal vi danse. Neste år dukker hun også opp i Farmen kjendis på TV 2.

Hun stakk av med seieren sammen med partneren Kevin René Gustavsson, men under troskapstesten valgte hun å slippe kulen og heller dele pengepremien med sin bestevenninne og kjæreste. Det kyniske spillet fikk flere av Paradise Hotel-seerne til å rase mot Martine.

Martine Lunde. Foto: Joakim Kleven/ TV 2

Sammen med venninnen og reality-kollegaen Isabelle Eriksen har Lunde delt sin store interesse for sminke på både bloggen og på sin egen YouTube-kanal. Nå blir det mye glitter og glamour på Martine denne høsten på TV 2.

Martine avslører at hun og kjæresten har øvd seg litt på noen dansetrinn hjemme, men at det ikke har gått så veldig bra.

– Vi måtte teste litt. Vi har danset litt sammen, og vi har prøvd oss på noen løft. Men det ser jo virkelig ikke bra ut, ler Martine.

– Hva skjer hvis dere havner i danseduell mot hverandre?

– Da hadde jeg blitt stresset! Herregud! Tenk om alle står og ser på, og vi må danse mot hverandre, sier Martine.

Aune Sand (52) er en kunstner som vi kjenner fra diverse kunstprosjekter, Galleri Sand, og diktsamlingen «Jordbærmus». Vi ble enda bedre kjent med Aune da han var med i den andre sesongen av Farmen-kjendis på TV 2.

Aune Sand. Foto: Joakim Kleven/ TV 2

Den eksentriske kunstnerprofilen ble den første deltageren som måtte forlate Farmen kjendis og definerte oppholdet som en «vidunderlig reise». Nå tar han fatt på en ny reise denne høsten i Skal vi danse.

De fleste kjenner ham som en fargerik og bohemsk spilloppmaker - en frittalende og generelt usjenert type, så det kan bli mye moro på dansegulvet med Aunse Sand denne høsten.

– Jeg skal se om jeg kan få denne gamle skrotten til å lystre drømmene og hjertet. For det er jo det dans handler om. Det lengste man kommer fra krig, er når mennesker danser sammen, sier Aune.

– Har du trent mye på forhånd?

– Jeg har varmet opp med champagne, og jeg har tenkt til å starte hver treningsdag med et glass, sier Aune Sand.

– Har du klarert med Marianne at du skal danse med en annen hele høsten. Du er jo glad i damer?

– Ja. Dette er kunst, og handler ikke om private følelser.

Einar Nilsson (54) er kjent som den energiske maleren fra programmet Tid for hjem på TV 2. I 2003 ble han oppringt av produskjonsselskapet Pandora Film og siden har han jobbet sammen med programleder Kjersti Bergesen. Han har malt, pusset, slitt, revet og hamret seg gjennom 13 sesonger av programmet.

Einar Nilsson. Foto: Joakim Kleven/TV 2

Nå bytter han ut malertøyet med dansetøyet og gleder seg til å svinge seg på parketten i Skal vi danse.

– Dette blir morsomt uansett utfall. Jeg brukte nesten to sekunder på å bestemme meg for å takke ja, ler den joviale maleren.

– Jeg er jo en bevegelig type og håper jeg har noe å komme med.

Håndballspiller og langdistanseløperen Frank Løke (38) ble kjent som en vinnerskalle da han deltok på Kjendis-Farmen vinteren 2018.

Frank Løke. Foto: Joakim Kleven/TV 2

Den første dagen han var på Farmen brukte han tiden på å finne ut hvem hans største konkurrent var. Nå blir det spennende å se hva slags taktikkeri Løke bruker i Skal vi danse.

– Jeg har trent veldig bra. Jeg føler meg i veldig bra fysisk form. Men på dansesida starter jeg på minussiden, så her må jeg virkelig trene. Det blir utrolig tøft, forteller Løke til TV 2.

Han lover også at det blir mange sprell.

– Det er egentlig galskap på slippe meg til på direktesendt TV, ler han.

– Har du sett deg ut hvem som er den største konkurrenten?

– Nei, ikke ennå. Men så lenge jeg slår Jan Gunnar, så er jeg fornøyd. Det er skam-grensa mi. Jeg tror konkurranseinstinktet mitt kommer veldig fort, sier Løke.

– Jeg skal yte mitt optimale. Og så skal jeg få de som ikke vanligvis stemmer på Skal vi danse, til å stemme på meg. Boysa som ligger på sofaen og klør seg på ballene, de skal stemme på meg, sier Løke.