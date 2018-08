Den brasilianske lynvingen Willian virker å ha funnet motivasjon under Chelseas nye manager Maurizio Sarri.

Vil bli i Chelsea

Ryktene om at han ønsker seg bort etter fem år i klubben avfeiet Willian selv etter at han fikk sine første 30 minutter under Sarris ledelse i Community Shield-tapet for Manchester City søndag.

– Jeg har hele tiden fortalt ham (Sarri) at jeg er glad for å spille for Chelsea. Jeg har aldri snakket om å forlate klubben. Dette er en ny æra med en ny trener, og vår første samtale har gått veldig bra, og jeg håper å mange triumfer for oss, sier Willian til brasiliansk ESPN ifølge Football London.

Ryktene om en overgang bort fra Chelsea har vært sterke rundt Willian helt siden forholdet til forrige manager Antonio Conte surnet. Willian la ikke skjul på hva han mente om den italienske manageren etter Chelseas triumf i FA-cupen ved slutten av forrige sesong da han brukte trofé-emojier for å dekke til Conte fra et bilde fra feiringen.

Spekulasjonen om en ønsket exit kan ha vært reelle på det tidspunktet, men nå virker det som om managerskiftet i Vest-London gjør at Barcelona og Manchester United, som begge er rapportert å ha vært svært interesserte i å hente Willian, må se til andre alternativer på overgangsmarkedet.

– Dette er bare starten. Jeg har kun vært på tre treninger. Vi har en ny sesong med en ny filosofi. Alt er nytt for alle. Men laget må forbedre seg på alle aspekter, sier Willian.

Ansettelsen av Sarri fører også med seg en spillestilsendring i Chelsea. Bort med trebackslinje og vingbacker, inn med 4-3-3 og en angrepsfotball hele Fotball-Europa beundret da Sarri stod bak spakene i Napoli forrige sesong.

– Vi liker uten tvil denne type fotball. Alle spillerne tenker det samme. Vi må fortsette å jobbe, så kommer vi til å forbedre oss. Det er alltid vanskelig å tilpasse seg en ny spillestil, men vi skal være klare når sesongen starter, sier Willian, som fyller 30 år torsdag.

Usikkerhet rundt stjerneduoen

Sarri har også mer enn rykter om Willian-exit å forholde seg til før sesongen starter. Mandag returnerer både Eden Hazard og Thibaut Courtois til Chelsea-trening med mange spørsmål hengende over seg etter en forlenget ferie i kjølvannet av sommerens VM-sluttspill i Russland.

Courtois har gjennom sin agent ytret et tydelig ønske om å forlate klubben i sommer med Real Madrid som det sannsynlige stoppestedet. Hazard har på sin side sagt at det er på tide med nye utfordringer, men det er lite som tyder på at klubben er interessert i å selge sin aller beste spiller kun dager før overgangsvinduet stenger i Premier League.