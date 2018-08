Den kjente artisten og skuespilleren Demi Lovato bryter stillheten etter at hun for snart to uker siden ble hastet til Cedars-Sinai-sykehuset etter det som skal ha vært en overdose.

– Jeg har alltid vært åpen om min opplevelse med avhengighet. Det jeg har lært er at denne sykdommen ikke er noe som forsvinner eller blekner med tiden. Dette er noe som jeg må fortsette å kjempe i mot, og det er noe jeg ennå ikke har gjort, forteller hun åpenhjertig til sine 70 millioner følgere på Instagram.

Videre takker hun Gud for å ha holdt henne i live. Hun benytter også muligheten til å takke fansen.

– Deres positive tanker og bønner har hjulpet meg gjennom denne vanskelige tiden, fortsetter hun.

– Jeg vil fortsette å kjempe

Superstjernen takker også familien, teamet og de ansatte ved sykehuset.

– Uten dem ville jeg ikke ha vært her og skrevet dette brevet til dere alle, forklarer hun.

Hun forteller at hun kommer til å trenge tid for å bli helt frisk.

– Nå trenger jeg tid til å leges og til å fokusere på min nykterhet og veien til å bli helt frisk. Kjærligheten som dere alle har vist meg vil aldri bli glemt, og jeg ser fram til den dagen når jeg kan si at jeg kom ut på den andre siden, skriver Lovato.

– Jeg vil fortsette å kjempe, legger hun til.

Et innlegg delt av Demi Lovato (@ddlovato) Aug. 5, 2018 kl. 1:53 PDT

Ble hastet til sykehus

Det var tirsdag for snart to uker siden at det amerikanske kjendisnettstedet TMZ avslørte at Lovato hadde blitt hastet til sykehus. Politikilder opplyste da til nettstedet at de mistenkte at det dreide seg om en heroinoverdose.

En representant for stjernen gikk senere ut og sa at noe av informasjonen som ble rapportert var feil.

TMZ skriver nå at Lovato ble behandlet med Narcan, som er en motgift ved opioid-overdose, men at det ikke er kjent hva slags rusmiddel stjernen skal ha misbrukt. Når stjernen blir skrevet ut fra sykehuset, vil hun bli lagt inn ved et behandlingssenter.

Rusproblemer

Sangeren og den tidligere Disney-stjernen har lenge slitt med rusmisbruk, psykiske problemer og spiseforstyrrelser. Hun har også tidligere vært innlagt på behandlingssenter for rusmisbruk.

I sommer ga hun ut låten «Sober», hvor hun avslører at hun har falt av vannvogna. I låten synger hun:

«Mamma, jeg er så lei meg for at jeg ikke er edru lenger. Og pappa, tilgi meg for drinkene som er sølt utover gulvet. Og jeg er lei meg for fansen jeg mistet som så meg falle igjen. Jeg vil være en rollemodell, men jeg er bare et menneske».

For tre år siden ble Lovato også intervjuet på Senkveld, hvor hun åpenhjertig fortalte om sin bipolare lidelse.

– Jeg har vært åpen fordi ikke så mange andre artister i USA har vært åpne om mentale lidelser. Jeg vet ikke hvordan det er i Norge, men i USA er det en voksende gruppe unge mennesker som sliter i hverdagen – og siden jeg selv har slitt så ønsker i hvert fall Jeg å være åpen om det, fortalte artisten til Thomas og Harald i Senkveld.

Hun sa dessuten at det var deilig å ikke gå rundt å være redd for å bli «avslørt» av pressen, ettersom hun ikke hadde noe særlig mer igjen å holde hemmelig.