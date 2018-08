Her ser du vår PL100-sending gratis og direkte mandag fra kl. 17

I kjent stil holder våre eksperter det gående i 100 deilige timer frem mot avspark - sammenhengende! Alt for å gi deg full vitaminpakke, stålkontroll og oversikt over Premier League som sparkes i gang allerede på fredag.

Da venter godbiten Man. United - Leicester på Old Trafford kl. 21.00.

Se samtlige kamper på Sumo!

Her finner du hele oppsettet for første runde i Premier League 2018/2019

Se hvilke kamper vi sender åpningshelgen

Før den tid skal vi gi deg analyser av hvert eneste lag i verdens kanskje beste liga. Vi skal gi deg tabelltips, tilbakeblikk, skråblikk og analyser av profilene som trolig vil sette sitt preg på årets sesong – den 27. i rekken siden 1992.

I år er også Deadline Day en del av pakken. Nytt av året er at fristen for overganger i England er skjøvet frem til torsdag 9. august kl. 19, noe som medfører at det trolig blir et vanvittig kok på overgangsmarkedet kvelden før kvelden.

Våre eksperter og profiler, blant dem Brede Hangeland, Erik Thorstvedt, Jan-Henrik Børslid, Jon Hartvig Børrestad, Petter Myhre, Simen Stamsø-Møller, Trevor Morley, Mina Finstad Berg, Kasper Wikestad, Endre Olav Osnes, Espen Ween og Helge Kalleklev, vil prate non-stop om sesongen som kommer.

Som i fjor kan vi love god stemning og røverhistorier fra innsiden av engelsk fotball. Vi kan love analysene og garderobepraten du ikke vil gå glipp av om nettopp ditt lags forberedelser og status før den viktige sesongstarten.

Har José Mourinho en plan, eller ryker Manchester United på en smell? Har Liverpool kjøpt seg til ligagull? Hva med Manchester City? Kan Pep kopiere seg selv og vinne to på rad? Hva med rivalene Arsenal og Tottenham? Og hvem blir å finne i bunnstriden?

Slik ser sendeskjema ut for åpningshelgen i Premier League på TV 2:

Fredag 10. august: Manchester United – Leicester kl. 20.00 på TV 2 Sport Premium (kampstart 20.00) Build-up sendes også på TV 2 Sportskanalen og TV2.no/Sumo

Lørdag 11. august: Newcastle – Tottenham kl. 12.30 på TV 2 Sport Premium (kampstart 13.30)

Tippekampen: Fulham – Crystal Palace kl. 15.30 på TV 2 Sport Premium (kampstart 16.00)

Premier League: Målshow kl. 15.50 på TV 2 Sport Premium 2

Wolverhampton – Everton kl. 18.00 på TV 2 Sport Premium (kampstart 18.30)

Søndag 12. august: Liverpool – West Ham kl. 13.30 på TV 2 Sport Premium (kampstart 14.30)

Arsenal – Manchester City kl. 16.30 på TV 2 Sport Premium (kampstart 17.00)