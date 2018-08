I NRK har Håkonsen blant annet jobbet som journalist, programleder, politisk reporter og nyhetsanker i Dagsrevyen.

– Vi ønsker å takke Jarle for den gode jobben han har gjort i NRK, som journalist, programleder, reporter, nyhetsanker og korrespondent. Nå ønsker han å gjøre noe nytt, og det er selvfølgelig trist, men sånn er livet. Vi ønsker Jarle lykke til i ny jobb og er takknemlige for at vi fikk ha ham om bord så lenge, sier NRKs programdirektør Kyrre Nakkim i en pressemelding.

Nå går Håkonsen over i politikken og blir kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

– Jeg har hatt mer enn 20 fantastiske år i NRK, men da tilbudet kom om å jobbe tett på norsk topp-politikk, følte jeg tida var inne for å ta en ny utfordring. Jeg tror jeg kan få brukt andre sider av meg selv, både utdanningen som statsviter og gleden av å argumentere, sier Håkonsen.

Hvem som tar over for Håkonsen i Dagsrevyen er ikke avklart. I Arbeiderpartiet overtar han jobben til Camilla Ryste, som har vært kommunikasjonssjef siden 2014.

– Jeg er veldig glad for å få Jarle Roheim Håkonsen med på laget. Han er en erfaren og svært dyktig journalist. Håkonsen vil få en viktig jobb i å lede teamet som skal bistå meg og de andre stortingsrepresentantene i å kommunisere Arbeiderpartiets politikk, sier Jonas Gahr Støre.

Siri Storstein Hytten blir ny rådgiver og pressekontakt for Jonas Gahr Støre. Hytten er i dag politisk rådgiver for Arbeiderpartiets representanter i Stortingets familie- og kulturkomité, opplyser Arbeiderpartiet.

