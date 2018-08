På rom 410 på Levanger sykehus ligger Vidar Bekkevold (46) og er glad for at han er i live. Han har mange å takke, og to av dem er på vei inn til han mens TV 2 er på besøk.

Han sitter spent og venter på sykehussengen når Terje Jünge og Hans Arne Alstad kommer gående inn.

– Frisk og fin? spør Terje.

– Ja, så og si, sier Vidar, før han gir begge to en klem og sier «tusen takk», takker dem for å ha reddet livet hans.

– Har tenkt mye på det

Forrige gang Terje og Hans Arne så Vidar, så det nemlig svært mørkt ut.

– Jeg var litt spent på hvordan det gikk, det må jeg si. Jeg har tenkt mye på det, sier Jünge.

Det var tirsdag denne uken at Vidar hadde lagt ut på svømmetur i Verdalselva, da strømmen ble for sterk.

TAKKER: Vidar er takknemlig for at redningsmennene handlet raskt da han trengte hjelp. Foto: TV 2

– Jeg kom under, og så prøvde jeg å legge meg på ryggen og svømme litt. Men jeg begynte å ta inn vann, og så gikk alt så fort. Etter det er det svart, sier han til TV 2.

– Den ser liten og uskyldig ut den elven, men det kan være sterke strømmer, sier Hans Arne.

Terje Jünge forteller at de la merke til Vidar der han svømte nedover elven et par ganger.

– Den siste gangen begynte det å bli litt alvorlig. Da begynte Hans Arne og jeg, som var nærmest, å følge med på ham, fortalte han til TV 2 tidligere denne uken.

Dødsfall som følge av drukning i Norge: Antall døde som følge av drukning i 2017

Mai: 7



Juni: 10

Juli: 11 Antall døde som følge av drukning i 2018

Mai: 11



Juni: 15

Juli: Offisielle tall er ikke klare Kilde: Redningsselskapet

Økning i drukninger

I år har det vært en enorm økning i antall drukningsulykker i Norge. I juli i fjor mistet elleve personer livet som følge av drukning. Selv om de offisielle tallene for juli i år ikke er klare før i midten av august, har Redningsselskapet allerede dannet seg et bilde av hvordan det vil se ut.

– Idet vi passerte 15.-16.juli, hadde vi allerede passert fjoråret når det gjelder antall drukninger, sier kommunikasjoonsrådgiver i Redningsselskapet, Eigil Andersen, til TV 2.

Takket være Hans Arne Alstad, Terje Jünge og andre som var i nærheten, ble Vidar ikke en del av Redningsselskapets dystre statistikk.

De forstod etter hvert at de måtte gripe inn, og bevegde seg ut i vannet. Da fløt Vidar livløs i Verdalselva.​ Terje, Hans Arne og en annen fikk 46-åringen opp på land og startet hjerte- og lungeredning.

– Jeg tenkte at han var død, for å si det sånn. Han var helt borte og det var ikke noe tegn til liv i det hele tatt. Det skummet av munnen hans og han var ikke til stede i det hele tatt, sier Jünge.

– Tenkte at dette går ikke

Situasjonen var svært alvorlig, og det var trolig helt avgjørende at livredning ble startet med en gang.

– Vi så på deg da du druknet, så vi tenkte at nå... Dette her går ikke, sier redningsmennene til 46-åringen når de besøker han på sykehuset.

Da politiet ankom stedet, var Vidar ved bevissthet. På sykehuset forteller han sine to redningsmenn at han husker lyden av ambulansehelikopteret, men ikke noe mer enn det.

Nå takker Vidar for at de fulgte med på han, og ikke minst, at de gjorde noe da han trengte hjelp:

– Jeg takker alle som hjalp meg. Det var to stykker som var her i dag, og også de som ikke var her vil jeg takke veldig mye. De reddet livet mitt.