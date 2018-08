Lillestrøm – Molde 2-2 (1-1)

Lillestrøm-debutant Arnór Smárason sendte Lillestrøm i ledelsen, før Molde snudde kampen. Det gikk mot seier for Solskjærs mannskap, men helt på tampen leverte Lehne Olsen en virkelig perle, og dermed endte det uavgjort.

– Jeg så at keeperen sto ganske midt i mål, så da prøvde jeg lykken, sier Lehne Olsen til Eurosport etter kampen.

– Det er en tung kamp. Det er synd vi ikke får med oss tre poeng. Vi starter dårlig, men klarer å snu det. Så lager vi et dumt frispark, og de scorer et drømmemål, sier Erling Braut Håland til kanalen.

Markerte seg på direkten

Det tok bare 17 minutter før nykommer Arnór Smárason markerte seg for hjemmefansen. 29-åringen fikk et presist innlegg foran mål, og satte ballen mellom benia på keeper.

Lillestrøm hadde grei kontroll på kampen, men etter 37 minutter svarte Molde. Eliteserie-debutant Pawel Cibicki fikk pirket ballen til Fredrik Aursnes inne i Lillestrøms sekstenmeter. 22-årngen la ballen til rette og klinket den opp i hjørnet.

Like før pause kunne Cibicki gjort vondt til verre for Lillestrøm. Svensken kom alene mot keeper, men Marko Maric gjorde en god redning.

Dermed sto det 1-1 etter første halvdel.

Startet mot sin nye klubb

Utover i den andre omgangen var Lillestrøm-spissene farlige. Thomas Lehne Olsen fikk en god mulighet etter 59 minutter, men forsøket gikk langt over mål.

Over mål gikk også avslutningen til spissmakker Erling Knudtzon, som skal spille for Molde i 2019.

Det skal mest sannsynlig ikke Erling Braut Håland, som tidligere denne uken var på besøk hos Red Bull Salzburg for å se på forholdene i den østerrikske storklubben.

18-åringen var tilbake på norsk jord og startet kampen mot Lillestrøm. Og etter 64 minutter serverte 18-åringen Etzaz Hussain, som kunne skli inn ledermålet.

Frisparkperle

Sju minutter før full tid gikk spissen for egne sjanser. Men skuddet fra god posisjon gikk via en Lillestrøm-forsvarer og utenfor mål. Det gjorde ikke skuddet fra Lehne Olsen minutter senere. 27-åringen fikk sjansen på frispark, og bøyde ballen vakkert over muren og i krysset. ​

Dermed endte det 2-2 på Åråsen.

Det betyr at Lillestrøm tar med seg ett viktig poeng i bunnstriden. Molde blir passert av Haugesund, og faller ned til 4. plass på tabellen.