Hjemmeflause for Vålerenga: – De er og blir en middelhavsfarer

Dramatisk

Vålerenga kom mer med inn mot pause, og etter 36 minutter holdt Eirik Holmen Johansen på å rote det til for seg selv. Keeperen glapp ballen på et skudd fra Bård Finne, men heldigvis for bortelaget trillet ballen på utsiden av stolpen.

Debutant Erik Israelsson kunne scoret i sin første kamp for VIF like før pause, men midtbanespilleren headet over fra tre meter etter et frispark i innleggsposisjon.

Vålerenga fortsatte trykket i andre omgang, og Sam Johnsons erstatter Peter Michael burde scoret i starten av omgangen, men spissen headet utenfor fra fem meter.

– Det er tydelig at de har fått skikkelig kjeft i pausen. De har vært bedre på to minutter enn de var i hele første omgang. Den første var fryktelig, fryktelig trist, sa Iversen like etter hvilen.

Det samme gjorde han da han på utrolig vis klarte å heade over fra kun to meter etter 64 minutter.

Pontus Engblom hadde en heading i stolpen mot slutten av kampen, men det var Ofkir som ordnet 2-0. Midtbanespilleren la ballen til rette på 16-meteren, før han curlet ballen i det høyre hjørnet.

Men Vålerenga kom tilbake. Michael fikk satt inn 1-2 mot en utrusende Johansen minutter før slutt, før Felix Horn Myhre som reddet poeng for Ronny Deila.