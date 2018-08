En finsk butikkjede inviterte lørdag kunder til å overnatte i en av sine butikker i Helsinki.

Det er nemlig ikke bare her hjemme vi har hatt ekstremvarme den siste tiden. I Finland har sommeren også bydd på svært høye temperaturer.

Boligene er i likhet med Norge bygget for å takle kulde og regn, men er ikke like godt rustet for ekstremvarme.

Det er derimot butikkene til K-Supermarket, hvor kraftige aircondition-anlegg jobber står på døgnet rundt for å holde matvarene kalde.

Det var helt opp mot 30 grader i Helsinki flere dager forrige uke, men om temperaturen har sunket til mer behagelige 25 grader nå i helgen. Dette har fått overopphetede finner til å lengte etter kulde. I hvert fall om man skal tro de som jobber ved K-Supermarket.

Fikk servert mat

På Facebook inviterte butikkjeden kunder som trengte å kjøle seg ned, til å overnatte i butikken. Gjestene ville også få servert kveldsmat og frokost om de ønsket det, skriver Daily Mail.

Marika Lindfors ved supermarkedet, forteller at ideen kom fra kunder som på spøk snakket om at det hadde vært deilig å sove i en kjølig matbutikk.

– Vi prøver alltid å respondere på kunders tilbakemeldinger, så hvorfor ikke gjøre det nå også, spør hun.

Hetebølge

Sommeren har til tider vært uutholdelig varm, og flere varmerekorder er slått i Norge. Men det er altså ikke bare i vårt hjemland at man opplever høye temperaturer.

– Det er en hetebølge som har startet, sa meteorolog ved StormGeo, Frode Håvik Korneliussen til TV 2, onsdag.

En kvinne leser før Saukkomaa / Finl lysene slukkes i en matbutikk i Helsinki, lørdag. Foto: Heikki Saukkomaa

Lørdag ble det klart at åtte varmerekorder er slått i Portugal.

I Spania har tre menn dødd av heteslag.

I enkelte områder er det målt over 44 grader, og ifølge meteorologer vil det knapt bli bedre de neste dagene.

Høyest rekord i Spania

Vakthavende meteorolog i Storm, Olav Krogsæter, sa lørdag til TV 2 at han var i tvil om Europarekorden blir slått i denne omgang. Den ble tatt i Athen i 1977, og temperaturen målte hele 48 grader.

– Det mangler tre til fire grader før rekorden for hele Europa blir slått, sa han.

To venninner gjør seg klar før natten Foto: Lehtikuva

Den høyeste rekorden som ble satt fredag var på 44,7 grader i Badajoz i Spania. Like etter følger Sevilla med 44,5 grader, og Cordoba med 44,2 grader.

I Portugal målte Beja 44 grader, og Castelo 43,5 grader.

Flere steder i Europa ber myndighetene innbyggerne om å holde seg inne.

​