– Jeg forstår at folk reagerer, jeg forstår at folk vil ha svar, det vil vi også på mye og mangt. Per gjorde feil med å ikke varsku og jeg forstår folks reaksjon på det. Men når det begynner å gå på personer, som at Bahareh blir drapstruet, da våkner mammaen i meg, sier Anne-Lise Langdal til TV 2.

Anne-Lise Langdal og Tore Letnes fikk spørsmål om å bli fosterforeldre for Bahareh 22. desember 2007.

– Vi følte at Bahareh var dattera våres. Vi var hennes mamma og pappa og da var det et naturlig valg for oss å gjøre det. Dette er hjemmet hennes, sier hun.

Se reportasjen øverst i saken!

Anne-Lise og Tore lovet å gifte seg hvis Bahareh fikk innvilget oppholdstillatelse i Norge, noe de senere gjorde alvor av. De ønsket å adoptere Bahareh, men før de kom så langt var hun fylt 18 år. De valgte da å gjøre henne til sin livsarving.

– Hun er lei seg

Anne-Lise har nær kontakt med datteren.

– Jeg har snakket med Bahareh hver dag. Jeg tror nok ikke hun var klar over hvilket kjør dette ville bli. Hun er lei seg og synes det er vanskelig.

Som psykiatrisk sykepleier gjennom 31 år har Anne-Lise Langdal sett hvordan mobbing kan skade mennesker for livet. Hun vil ikke forsvare alt som er gjort, og understreker at også hun setter nasjonens sikkerhet først, men ber folk holde seg til saken.

– Synes jeg saken var grei, gjorde de det rette? Nei. Synes jeg 30 år mellom dem er mye? Ja, det synes jeg, vedgår Anne-Lise.

Anne-Lise avviser alle påstander om at datteren er en spion.

– Jeg blir veldig frustrert, hun er en av de siste jeg ser for meg er spion. Det har aldri vært noe tegn på det, hun har vært en vanlig sunn ungdom.

Ber paret om å rydde opp

Familien visste ikke at paret skulle på feire til Iran, og mener paret må rydde opp i alle spørsmål som er stilt etter reisen.

– I denne saken er det ikke hun som er politiker og hun er ikke med på å sette rikets tilstand i fare som de sier. Men at de bør rydde opp, det synes jeg.

Bahareh Letnes fortalte selv om at hun var blitt kjæreste med Per sandberg for noen måneder siden.

Se hele intervjuet med Anne-Lise Langdal:

– Jeg skjønte at det var et eller annet på gang, så kom hun å sa at hun hadde noe å fortelle meg. Litt overraska, det ble vi ...

– Hva tenker du om fremtiden?

– Først må Per Sandberg som statsråd svare stortinget. Det som skjer etterpå er vanskelig å si, hva det blir til, det vet jeg ikke.