Fredag søkte politi gjennom en slumliknende bosetting i New Mexico, USA, etter en savnet tre år gammel gutt.

De fant ikke den savnede gutten, men i stedet gjorde de et annet, svært rystende funn.

I skitne og dårlige kår i en liten campingvogn, fant de 11 andre barn, nærmest uten klær, vann eller mat.

– Alderen deres var fra ett til 15 år, sier sheriff i Taos County, Jerry Hogrefe, til KRQE News.

– Alle barna ble tatt med, basert på det faktum at de ikke hadde klær, sko, vann, elektrisitet eller mat, legger han til.

To menn arrestert

Hogrefe sier at han i mai fikk beskjed om at 39 år gamle Siraj Wahhaj var etterlyst for å ha bortført en tre år gammel gutt i Clayton County i Georgia.

Etter en større etterforskning søkte politiet gjennom det sheriffen kaller en «samling av søppel og bildekk» i Amalia, som ligger om lag 23 mil nord-øst for Albuquerque, nær grensen mellom New Mexico og Colorado.

Det var der de fant de elleve barna.

Under søket ble Siraj Wahhaj fengslet for å ha bortført et barn, mens en annen mann, Lucas Morten, ble arrestert, mistenkt for å huse en rømling, skriver CBS News. De to mennene er fra Georgia i USA.

Tre kvinner som oppholdt seg på stedet ble også arrestert, men de er nå sluppet fri, opplyser Hogrefe. Kvinnene blir ivaretatt av sosialtjenesten. En av dem var gravid, og politiet har grunn til å tro at kvinnene er mødrene til de elleve barna.

I campingvognen var det knapt mat og ingen elektrisitet eller innlagt vann. Foto: AP

Fant ikke treåringen

I søket lyktes man ikke i å finne den savnede treåringen, men ifølge sheriffen har etterforskere grunn til å tro at han nylig hadde vært på stedet.

Området bestod av en liten campingvogn som var gravd ned i bakken og dekket av plastikk. Det var verken innlagt vann eller elektrisitet der.

– Den eneste maten vi så i den skitne campingvognen var noen få poteter og en boks med ris, sier sheriffen.

De elleve barna var ved svært dårlig helse da de ble funnet. Både de voksne og barna skal ha sett ut som «flyktninger, ikke bare uten mat og vann, men uten sko, personlig hygiene og rett og slett med skitne filler som klær», sier sheriffen.

– Vi ga barna vannet vårt og det vi hadde å spise. Det var de tristeste levekårene og fattigdommen jeg noen sinne har sett, sier han.