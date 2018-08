Føler seg uønsket i Glimt: – De prøver å presse meg ut

Sportlig leder Aasmund Bjørkan og hovedtrener Kjetil Knutsen ønsket ikke å kommentere saken før Glimts oppgjør mot Strømsgodset søndag kveld.

Takket nei til annen klubb

Ifølge Olsen fikk han beskjed om vrakingen etter å ha takket nei til en annen klubb.

– Kjetil kom bort til meg etter treningen torsdag og var fornøyd med det jeg hadde prestert. Han ga meg litt skryt og jeg følte at jeg kanskje var nært en plass i troppen til helga. Så skjer det et par ting i løpet av torsdagen, der jeg har pratet med en klubb og konkludert med at jeg ikke følte at det var riktig å gå dit.

– For du fikk et tilbud av en klubb?

– Ja, men jeg var litt usikker på det. Etter det fikk jeg en telefon var Kjetil i halv ti-tiden på kvelden, der han ringte og spurte om jeg kunne komme ned på Aspmyra for en prat. Det sa jeg selvfølgelig ja til. Jeg dro ned til og han hadde fått nyss i at jeg i utgangspunktet hadde sagt nei til den klubben. Så sa han at han syntes jeg burde tenke meg godt om, ta muligheten og tenke på fremtiden min. Da svarte jeg at det var mitt valg hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle ta dette eller vente og se. Da fikk jeg klinkende klar beskjed om at jeg ikke var i troppen til helgen og at sannsynligheten var lik null for at jeg kom til å være i en kamptropp i løpet av høsten, sier han i FotballXtra.

– Fullstendig latterlig

TV 2-ekspert Jesper Mathisen går hardt ut mot Glimts behandling av Olsen.

– Dette synes jeg er fullstendig latterlig, først og fremst fordi han har mye å bidra med på dette Glimt-laget. Trond har noen kvaliteter som veldig få andre i Eliteserien har. Han har en fantastisk venstrefot, han har en evne til å kontre inn mål som Bodø/Glimt har trengt i veldig mange andre år. At de nå plutselig ikke trenger det finner jeg veldig merkelig, sier han.

– Jeg synes også det er rart når det er en kar som har vært så viktig for Bodø/Glimt i sin karriere. Han har blitt solgt og sørget for penger inn, og sikkert hentet noen ut også fordi han har tjent greit oppe i Bodø. Men han har bidratt med så mye mål og målgivende pasninger og vært en kjempestor profil. Tenk hvor viktig Trond har vært ut mot sponsorer, supportere og lagkamerater, fortsetter TV 2-eksperten.

Da Glimt møtte Strømsgodset i Drammen søndag kveld, satt Trond Olsen i stedet i FotballXtra-studio.

– Han har spilt 496 minutter denne sesongen, og Bodø/Glimt har, med alle respekt, ikke vært veldig gode. I dag har 17 mann i troppen, de gidder ikke reise med 18 en gang. Trond sitter her, men burde vært i Drammen og bidratt for sitt kjære Bodø/Glimt, mener Mathisen.