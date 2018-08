Ifølge det spanske nyhetsbyrået, EFE, har antallet på drap og voldskriminalitet doblet seg på Kanariøyene så langt i år, sammenlignet med fjoråret.

Det viser en ny kriminalitetsoversikt fra innenriksdepartementet i Spania.

I løpet av første halvår i 2018 har antallet drap på Kanariøyene økt med 54,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.

Voldskriminalitet har økt med hele 79,3 prosent.

17 drap

Det vil si at 17 drap har blitt registrert så langt i år, mot elleve i fjor. Ifølge rapporten har også 52 tilfeller av voldskriminalitet blitt rapportert i år, mot 29 i fjor.

Innunder voldskriminaliteten utgjør voldtekt og seksuell trakassering en stor prosent av økningen.

Voldtekter har økt fra 78 hendelser i fjor til 94 hendelser i år. Det er en økning på 20,5 prosent. Også tilfeller av seksuell trakassering har økt fra 955 tilfeller til 1.075, noe som er en økning på 12,5 prosent.

Tallene sier ikke noe om det er lokalbefolkning eller turister som er involvert i det økende antall hendelser.

Derimot har kriminaliteten sett under ett gått ned i landet. I Spania har den blitt redusert med 2,8 prosent, og 4,8 prosent på Gran Canaria. Særlig antall tyveri har gått ned. Dette utgjør vanligvis nesten en tredel av al kriminalitet i Spania.

Trippeldrap

Tidligere i år omtalte TV 2 trippeldrapet som rystet Tenerife, der en 23 år gammel mann tilsto å ha drept sin far, mor og bestefar. Drapene skjedde i Arona-distriktet, noen kilometer inn i landet fra den populære badebyen Los Cristianos.

Lørdag forrige uke skjedde det nok et drap på Tenerife. En 27 år gammel mann omkom på La Canedelaria-sykehuset etter å ha blitt knivstukket av en 38 år gammel kvinne fra Cuba. Mannen skal ha blitt påført en rekke knivstikk og kom blødende ut fra et hus der han fikk hjelp av en forbipasserende kvinne, skriver Canariajournalen.no.

Dermed har antallet drap på Gran Canaria økt til 18 så langt i år, og det skjedde altså dagen etter at den dystre rapporten ble sluppet.

Føler seg fortsatt trygge

TV 2 ha vært i kontakt med den norske sjømannskirken i Arguineguin i Las Palmas på Gran Canaria. De opplever ikke at øya har blitt mer farlig, men de har opprettet et nødnummer som folk kan ta kontakt på hvis noen skulle bli utsatt for noe kriminelt.

– Én av våre oppgaver som kirke er være til stede for mennesker som trenger hjelp, sier medarbeider ved sjømannskirken Ingrid Løining Ørum til TV 2. Hun oppfordrer også nordmenn til å opptre respektfullt og varsomt når de er på ferie.

– Vi har inntrykk av at nordmenn flest oppfører seg fint og føler seg trygge på solskinnsøya vår.