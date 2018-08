Hillestadtunnelen i Holmestrand ble søndag ettermiddag stengt i nordgående retning, etter at en bil har fått stans i tunnelen. E18 er stengt på stedet.

– Det var problemer med kjøleanlegget så bilen kokte og utviklet en hel del røyk inne i tunnelen, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Arild Alfheim til TV 2.

TV 2 har snakket med en tipser, som forteller at det var kaotisk på stedet og at folk går langs veibanen i området.

Politiet har vært på stedet for å bidra med å få bilen ut av tunnelen.

– Jeg tror ikke det vil ta lang tid å få den ut av tunnelen nå, sa Alfheim til TV 2 like før klokken 16.30.

Ikke lenge etter meldte politiet på Twitter at de ba Vegtrafikksentralen om å åpne venstre felt i nordgående retning. Ved 16.40-tiden meldte Vegtrafikksentralen sør på Twitter at E18 igjen er åpen for fri ferdsel.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.50.

Saken oppdateres.