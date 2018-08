Sportsnyhetene: Se målene over!

Chelsea – Manchester City 0-2 (0-2)

Både Chelsea og Manchester City mønstret sterke lag i Community Shield, men det var kun Agüero det handlet om på Wembley.

Med to mål senket han Chelsea og viste at formen er i rute før Premier League-starten.

– Når du vinner, så er du glad. Men vi tenker ikke så mye på å forsvare Premier League-tittelen. Dette var vår første ordentlige kamp, og vi må forberede oss til én kamp av gangen. Vi får fasiten i april eller mai, sier Pep Guardiola etter kampen, ifølge Citys nettsider.

I sin første tellende kamp som Chelsea-sjef tok det ikke lang tid før Maurizio Sarri fikk smake på det som venter i Premier League.

Etter 13 minutter var Agüero på farten. Supertalentet Phil Foden gjorde et godt forarbeid og fant spissen like utenfor sekstenmeteren. Argentineren fintet ut Rüdiger, la ballen til rette og plasserte den ned i hjørnet bak tidligere City-keeper Willy Caballero.

Jubileum

​Det var mål nummer 200 i City-drakta for Agüero.

Gutten med assisten, Foden, var ikke det eneste stortalentet på banen. Etter 34 minutter markerte Chelseas Callum Hudson-Odoi seg. 17-åringen kombinerte med fint med Pedro, men skuddet gikk rett på keeper.

I andre enden holdt City-keeper Claudio Bravo på å rote det til like før pause. Et langt oppspill spratt over keeperen, men Bravo slapp med skrekken.

Dermed tok Pep Guardiolas mannskap med seg 1-0 ledelse til pause.

Brennhet Agüero

Etter en kjærkommen pause i sommervarmen i London, fortsatte en brennhet Agüero å skape trøbbel for Chelsea. Først satte 30-åringen ballen i nettveggen etter å ha rundet keeper, og etter 58 minutter kunne ingen stoppe Citys nummer ti. Bernardo spilte fri Agüero etter en strålende kontring, og denne gangen satt avslutningen på rett side av stolpen.

Spissen var tydelig sulten på hat-trick. Etter 72 minutter lurte han seg fri på bakre stolpe og klinket til, men avslutningen gikk rett på keeper.

Ti minutter før slutt ble Agüero erstattet av Vincent Kompany.

Begge lagene spilte seg til gode muligheter mot slutten, uten uttelling. Dermed sikret City seg Community Shield-trofeet etter en solid gjennomføring.

Slik startet lagene:

Chelsea: Caballero – Azpilicueta, Luiz, Rüdiger, Alonso – Fàbregas, Jorginho, Barkley – Pedro, Morata, Hudson-Odoi

Manchester City: Bravo – Walker, Stones, Laporte, Mendy – Foden, Fernandinho – Mahrez, Bernardo, Sané – Agüero