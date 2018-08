Alexander Sørloth om fremtiden: – Vet hvor jeg vil avslutte karrieren

London (TV 2): Det er siste uken før seriestart i Premier League. Det er tidlig morgen, og TV 2 møter Alexander Sørloth utenfor leiligheten hans i London. På vei til trening kan trønderen fortelle om en guttedrøm som er i ferd med å gå i oppfyllelse.

– Helt siden jeg var 5-6 år og begynte å se Premier League på TV, har jeg drømt om å komme hit. Nå har jeg tatt det første steget, så gjenstår den harde jobben. Jeg håper jeg får gjennombruddet mitt denne sesongen. Å klare å slå igjennom i Premier League, det er en guttedrøm, sier spissen.

– Var fryktelig langt nede

Da Sørloth kom til Crystal Palace helt på tampen av overgangsvinduet i januar, ble han kjøpt for 130 millioner kroner. Med draktnummer 9 følger et forventningspress om å score mål. Selv tar 22-åringen det med knusende ro.

– Siden jeg er såpass ung enda, kan jeg gå inn i dette på en litt annerledes måte. Jeg føler at jeg ikke har så mye å tape, jeg har mye mer å vinne. Det er deilig å kunne ha den tankegangen. Det gjør at jeg bare kan «gutse» på.

I dag kjemper Sørloth om en fast plass på topp i Crystal Palace, men for bare tre år siden tvilte han på om han i det hele tatt kom til å bli fotballspiller. I jakten på spilletid ble han lånt ut fra Rosenborg til Bodø/Glimt før 2015-sesongen, men på Aspmyra stemte lite i starten. Selvtilliten var ikke på topp.

– Det første halvåret mitt i Bodø/Glimt spilte jeg nesten ingenting. Vi lå nederst på tabellen, og dette skulle jo liksom bli gjennombruddet mitt i Tippeligaen. Jeg husker at jeg var fryktelig langt nede. Jeg bodde i en liten kjellerleilighet og du vet jo hvordan Bodø er om vinteren. Det finnes ikke lys. Det var rett og slett bekmørkt. Jeg tenkte at jeg bare ville hjem til Trondheim og begynne å studere eller noe. Jeg tvilte skikkelig på at jeg kom til å bli fotballspiller.

Vil avslutte i Rosenborg

Men det gikk ikke lang tid før det snudde i Bodø/Glimt. Til slutt endte han opp med solide 13 mål på 26 kamper. Ferden gikk videre til Groningen i Nederland, så danske Midtjylland og nå London-klubben Crystal Palace. Men det er ikke her han har tenkt å avslutte karrieren. Trønderen har noe oppgjort hjemme i Trondheim.

– Jeg har lyst til å avslutte karrieren i Rosenborg, for jeg fikk aldri gjort noe der. Åtte kamper og én scoring. Jeg har veldig lyst til å flytte tilbake og spille for RBK. Jeg håper å være her i London til jeg er 30, men så vil jeg dra hjem. Det er det jeg har sett for meg, sier Sørloth.