Torsdag morgen ble 20 år gamle Eric Torell skutt og drept av politiet i Stockholm.

Eric ble meldt savnet av moren, Katarina Söderberg, etter at han rømte hjemmefra med en ufarlig leketøypistol.

Tre politibetjenter løsnet skudd mot 20-åringen i Vasastan i det sentrale Stockholm like før klokka 4 torsdag, ifølge påtalemyndigheten.

Eric ble fraktet til sykehus, der han ble erklært død klokken 05.15.

Eric hadde Downs syndrom og var autist, og var mentalt på alder med en 3-åring.

Søndag formiddag samlet hundrevis av mennesker seg for å hedre Eric Torell. Hans mor, Katarina Söderberg, er fullstendig overveldet av oppmøtet.

Se video fra Expressen fra minnestunden her:

– Det kjennes ut som at noen heller tusentalls av liter med kjærlighet over meg. Jeg kan ikke tro at det er sant, sier hun til svenske Aftonbladet søndag formiddag.

– I dag skal vi hedre Eric. Vi skal synge hans favorittsanger. Han kunne ikke prate, skrive eller lese, men han klarte å spre masse kjærlighet, sier en sterkt berørt mor.

Elsket motorsykler

Katarina forteller at Eric elsket motorsykler. Derfor bestemte to venner av familien, Christer Axenryd og kona, seg for å få til en motorsykkelkortesje til minne om Eric. MC-førere i Stockholm møtte opp i hopetall.

– Hva handler denne dagen om?

– Å hedre Erics minne. Å ta et farvel som vi aldri gikk. Det her er en fin måte å gjøre det på, sier Christer til Aftonbladet før motorsykkel-kortesjen startet.

Se video fra Expressen av MC-kortesjen:

Han forteller til at Eric alltid ville se på motorsyklene til paret hver gang han var på besøk. Han glødet opp hver gang han så en motorsykkel.

– Planen var at Eric en gang skulle få prøve motorsykkelen på gårdsplassen, men det ble aldri noe av.

Christer har bare positive minner om Eric.

– Han var aldri sinna. Han var alltid glad og han lo mye. Han var så varm og derfor gjør det så vondt når slike ting som det her skjer, sier en tydelig preget initiativtaker.

Flere hunde motorsyklister har møtt opp for å hedre Eric. Aldri i sin villeste fantasi hadde Christer trodd at så mange mennesker kom til å møte opp denne søndagen.

– Jeg har vært utrolig nervøs for denne dagen. Men det tydelig at det her berører mange. Jeg vet hvor fantastisk MC-folket er. Folk fra hele Sverige har kommet hit på motorsyklene sine. Det er så stort.