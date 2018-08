Flere fryktes omkommet etter flykrasj i Alpene

FLYULYKKE: Et veteranfly av typen Junkers Ju-52, med plass til 20 personer, styrtet i en fjellvegg like ved feriestedet Flims i kantonen Graubünden lørdag ettermiddag. Foto: Arnd Wiegmann / Reuters

To fly har styrtet i Sveits på kort tid. 20 mennesker fryktes omkommet etter at et gammelt propellfly styrtet i den sveitsiske delen av Alpene lørdag. En familie på fire døde i en annen flyulykke.