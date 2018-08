Se Bayern München-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag kl. 20.15

Søndag spiller Manchester United sin siste treningskamp før Premier League starter mot Leicester allerede fredag.

Den TV 2 Sport Premium-sendte kampen mot Bayern München på Allianz Arena, er siste test for José Mourinhos menn, og etter en bortimot mislykket USA-turné vil Mourinho bruke kampen til å fininnstille laget.

Mourinho har ikke lagt skjul på at han var svært misfornøyd med USA-turneen. Fem treningskamper ble spilt, men utbyttet var ifølge portugiseren minimalt ettersom halve laget fremdeles var på ferie etter sommerens VM-sluttspill.

VM-trioen Marcus Rashford, Victor Lindelöf og Phil Jones er tilbake, men en som glimrer med sitt fravær, er franske Anthony Martial. Ifølge Manchester Evening News var han ikke blant spillerne som møtte på flyplassen i Manchester søndag morgen.

Det setter fart i overgangsspekulasjonene.

På kant med Mourinho

22-åringen har blitt sterkt kritisert av José Mourinho den siste tiden.

Franskmannen fløy hjem fra Manchester United USA-turné for å overvære sin datters fødsel, men da han ikke returnerte umiddelbart etterpå gikk manageren sur.

– Han har fått barnet, et vakkert og friskt barn, takk Gud, men han burde vært her. Det er han ikke, sa han til MUTV ifølge Manchester Evening News.

Martial på sin side svarte på Twitter, og virket ikke som en angrende synder.

– Takk for alle meldingene. Min lille Swan har det bra. For moren var det vanskeligere, men takket være Gud er hun bedre nå. Beklager, men familien min vil alltid komme først. Tilbake i Manchester i morgen, skrev Martial.

Manchester Evening News hevder at Mourinho simpelthen ikke stoler på Martial. Han har tidligere følt seg utrygg på unggutten og utelatt ham fra førsteelleveren i viktige kamper. Ifølge avisen mener portugiseren at Martial mangler mentaliteten som trengs for å spille for ham.

Da franskmannen, som har sett seg lei på manglende spilletid under manageren, meddelte klubben at han ønsket seg bort fra Old Trafford, var ikke Mourinho lenger i tvil, skriver avisen.