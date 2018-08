Noen biler er drømmebiler fra første stund. De koster også gjerne såpass mye at bare et mindretall har mulighet til å kjøpe dem. Resten må nøye seg med drømmen.

Men så skjer det heldigvis noe med bilene etter hvert som årene går. Plutselig er prisene på et nivå som gjør at veldig mange har mulighet til å realisere den gamle drømmen.

Da blir spørsmålet: Bør du gjøre det eller ikke? Denne sommeren tar vi i Broom for oss et lite knippe gamle drømmebiler som har fått noen år på baken – og gir deg våre tips og råd. Nå har turen kommet til BMW X5.

X5 var BMW på en helt ny måte og suksessen uteble ikke.

Derfor var dette drømmebil:

BMW er sjåførens bil. Slik har det vært lenge og i München har de vært kompromissløse på dette. Motoren plasseres langt bak for god vektfordeling og balanse, så får man heller leve med litt mindre innvendig plass. Dette DNA-et sto sterkt hos BMW gjennom både 70-, 80- og 90-tallet og gjør det fortsatt.

Det er en grunn til at merket har noen av de mest lojale bil-kundene som finnes. Ofte er det nettopp dette som gjør at mange velger BMW, igjen og igjen...

De firet heller ikke på kjøregleden da de, litt dristig, lanserte sin første SUV X5 for nesten 20 år siden. Plassen er ikke veldig god med tanke på bilens fysiske størrelse, men kjøregleden er desto større.

Dette var nesten sportsbil og SUV i samme innpakning. Så uteble da heller ikke populariteten. Bilen var en stor suksess fra første dag og noe av det aller kuleste du kunne ha på gårdsplassen eller utenfor hytta i det helt nye hyttefeltet nederst i Gudbrandsdalen som het Hafjell.

Tyskerne hadde også lyktes å få med det typiske BMW-designet over på en SUV. Hovedlampene, grillen med de kjente nyrene og baklampene. Førerplassen også veldig nært perfekt, interiøret holdt høy klasse med fine materialer og god finish. Dessuten kunne man få masse utstyr, om man var villig til å betale. Det var mange. Som alltid var det et godt utvalg av motorer. Alle med et sporty tilsnitt.

Det var liksom ingen tvil. X5 var en ekte BMW – om enn på en helt ny, kul og framtidsrettet måte.​

Dette var bilen som startet SUV-bølgen ​

Fin BMW og seilbåt. Dette handler om å gi potensielle eiere drømmer de gjerne assosierer seg med.

Dette må du betale nå:

Nå kan du bli BMW X5-eier for bare 25.000 kroner. Nesten 20 år gjør jo noe med prisene... Vi snakker da om eldre eksemplarer som, naturlig nok, har sett bedre dager. I tillegg til bilen får man da gjerne med en solid mangellapp fra siste EU-kontroll og må belage seg på en del timer i garasjen for å få god bil av dette igjen. Skal du gjøre alt på verksted, må du ha solid bankkonto!

Utstyr og motorisering er gjerne viktigere enn årsmodell og kilometerstand, selvfølgelig i kombinasjon med teknisk tilstand. Men man kan godt få en 2000-modell til 150.000 kroner og man kan få en 2004 modell med facelift til 50.000,-

For en noenlunde grei og driftsikker bil som er EU-godkjent og pen må man fortsatt regne med opp mot 100.000 kroner.

De dyreste eksemplarene av E53, som denne første generasjon kalles, koster fortsatt opp mot 200.000 kroner.​

BMW X5 E53 til salgs på Finn.no:

BMW X5 E53 til salgs på AutoDB.no

BMW X5 var SUV-en som også taklet svingete landeveier.

..men før du kjøper:

Det er ikke til å stikke under en stol: Da BMW høsten 1999 slapp X5 ut på markedet som 2000-modell, burde de holdt igjen et halvt år til, minst.

Bilene var beheftet med massevis av små og store feil. Det virket rett og slett som om X5 ikke var helt ferdig testet og klargjort for massemarkedet. Feilene var mange, irriterende og til dels alvorlige. Stereoanlegg som tappet batteriet slik at men ikke fikk start, V8-bensinmotoren brukte uante mengder olje, motorlampe som lyste i tide og utide – enten det var noe feil med motorelektronikken eller ei, belgene til nivåreguleringen, parkeringssensorer som pep ustanselig, ABS-sensorer som streiket, feil med startsperre, dårlige drivakselmansjetter, defekte girkasser, dieseldyser som lakk slik at man ikke fikk start, eller defekt dieselpumpe... Ja, det var ikke småtterier.

BMW endte med å ta mange biler i retur og reklamasjonsutgiftene fløy i været. Men all elendigheten til tross – bilene var en suksess og BMW la seg i selen for å få orden på problemene. Og de klarte det. Bilene ble raskt mye bedre.

En del eksemplarer har nå gått både langt og veldig langt. Det sier seg selv at en nøye sjekk før kjøp helt klart er på sin plass.

Bremser, forstilling, hjuloppheng, dekk og alle elektriske funksjoner er obligatoriske sjekkpunkter før kjøp. Etter så mange år på markedet er også rust et tema. Sjekk nøye nedkant av dører og bakluke. Det er ofte her det kommer først.

Dette mener de som eier en BMW X5 E53 om bilene sine

Interiøret er førerorientert og bød på en god dose luksusfølelse da X5-en var ny.

Benny mener:

En kompis av meg hadde fått seg ny jobb som omreisende selger - med feit lønn. Han klinket til og kjøpte seg helt ny BMW X5 i 2000. Mørk blå metallik med beige skinn. Fy feite for en bil! Vi andre var grønne av misunnelse.

Men gleden ble kortvarig. Etter fire månder tok BMW X5-en tilbake. Da hadde den stått tre måneder på verksted. Kompisen kjøpte seg – hold deg fast – en Hyundai H1 4x4 personbil, og var strålende fornøyd med den i mange år.

Etter denne historien må jeg innrømme å ha vært litt skeptisk til de første X5-bilene.

Men etter så mange år på markedet er jo nå det meste fikset opp i av disse, la oss kalle det, barnesykdommene. Nå er det nok andre ting, knyttet til alder og kilometerstand som kan være utfordringen. Det bør allikevel ligge som en liten reminder i bakhodet om at ting fortsatt kan gå galt. At BMW er dyrt å ha på verksted er vel heller ingen stor hemmelighet. På den annen side, mye kan fikses selv når det gjelder slitedeler om man er litt "handy".

Personlig ville jeg nok valgt en bil fra etter faceliften i 2003. For det første ser den bedre ut og for det andre hadde BMW fått mer skikk på kvaliteten da, dessuten kom nye, bedre og sterkere motorer også til underveis.

En frisk og fin X5 i god teknisk stand er fortsatt en bil som byr på de opprinnelige kvalitetene med mye kjøreglede kombinert med passelig grei plass (Den er mindre innvendig enn du tror...) og god framkommelighet.

Det er forsatt ikke for sent å oppfylle X5-drømmen. Du får en med V8 bensinmotor og mye utstyr til drøyt 100.000 kroner. Fortsatt feit bil det!

Eier du en BMW X5? Fortell oss om det her:

BMW X5 ble bygget i USA, som også var ett av de viktigste markedene for bilen.

Visste du at ...

– BMW selv ikke kalte X5 for en SUV (Sport Utility Vehicle) men for SAV (Sports Activity Vehicle)?

– De første X5 ble produsert i South Carolina i USA og at de først ble lansert på det amerikanske markedet, før de kom til Europa?

– De første bilene hadde et firehjulsdrift system som stammet fra Land Rover, men at bilene fra oktober 2003 fikk BMWs eget xDrive-system?

– Den siste BMW X5 E53 ble produsert i september 2006?

Tidligere har vi skrevet om:

Volvo XC90:

Hummer H2:

Mercedes ML:

Video: Snart kommer BMWs X-serie som elbil