Den svenske 20-åringen Eric Torell, som har Downs syndrom og er autist, rømte hjemmefra tidlig på morgenen torsdag 2. august.

Med seg hadde han en lekepistol som han fikk til femårsdagen sin.

Like før klokken 4 oppstod det en situasjon i Vasastan i sentrale Stockholm. Den endte med at tre politifolk skjøt 20-åringen, som senere døde på sykehus.

Vil fjerne leketøyvåpen

Leketøysbransjen i Sverige kommer nå med en oppfordring til butikker, hvor de ber om at leketøysvåpen som ser ekte ut fjernes fra hyllene.

Oppfordringen kommer til å bli sendt ut til butikkene i begynnelsen av neste uke, melder P4 Extra i Sveriges Radio.

– Vi lager ganske enkelt en anbefaling til bransjen: At man tar vekk alle leketøysvåpen som er lette å forveksle med et ordentlig våpen, sier Alexandra Synnermark, leder for bransjeorganisasjonen Lek- og babybransjen, til det svenske nyhetsbyrået TT.

Butikkene er ikke pålagt å følge oppfordringen, men Synnermark tror de fleste har samme syn på saken.

– Samtidig blir det styrt litt av forbrukerne. Hvis ingen kjøper det, er det ingen som vil ha det i hyllene heller. Etterspørselen styrer tilgangen, sier hun.

Politiet: – Meget tragisk

Svensk politi har ikke ønsket å kommentere hendelsesforløpet i Vasastan den fatale morgenen. Regionsjef for politiet i Stockholm, Ulf Johansson, har uttalt til Aftonbladet at det kan være vanskelig å ta en beslutning i uklare situasjoner.

– Noen ganger må avgjørelsene tas på få sekunder, sier Johansson.

Hendelsen blir etterforsket av spesialenheten for politisaker. Det er ventet at etterforskningen vil ta flere uker, og ingen er så langt mistenkt for brudd på regelverket.

I en pressemelding har politisjef Johansson uttrykt sine kondolanser til Eric Torells familie.

«Natt til torsdag ble en ung mann skutt og drept i forbindelse med en politiaksjon i sentrale Stockholm. Det er en fryktelig hendelse, og mine tanker går til Eric sin familie og venner. Dette er en meget tragisk hendelse, og jeg har stor forståelse og respekt for at det som har hendt vekker sterke følelser», står det i pressemeldingen.

