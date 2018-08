Se Bielsa rase etter å ha satt seg på en kaffekopp i videovinduet øverst.

Begeistringen var stor da det tidligere i sommer ble klart at Marcelo Bielsa skulle trene Leeds.

Argentineren har for lengst fått kallenavnet «El Loco» – eller «Den gale». 63-åringen er kjent for sin aggressive og offensive spillestil, i tillegg til å være svært eksentrisk og ha en utradisjonell tilnærming til både kamp og trening.

Søndag sesongåpner Leeds mot Stoke, og Bielsa har ikke ligget på latsiden.

I en artikkel i The Guardian forteller spaltist David Hytner om hvordan manageren allerede har satt sitt preg på klubben.

Da han tok over laget skal han forhørt seg med folk innad i klubben om hvor lenge en gjennomsnittlig supporter måtte jobbe for å få råd til en kampbillett.

Hvordan utregningen foregikk, vites ikke, men svaret skal ha vært «omtrent tre timer.»

– Argentineren samlet dermed spillerne sine og fortalte dem at de skulle plukke søppel rundt klubbens treningsanlegg Thorp Arch de neste tre timene, skriver Hytner.

– Han ønsket å lære dem en lekse; å lære seg å sette pris på hvordan supporterne arbeidet for å kunne oppfylle sin lidenskap.

Manisk opptatt av detaljer

Hendelsen er typisk for Bielsa, som er svært opptatt av disiplin og lagånd, i tillegg til å ha uttalt sympati for arbeiderklassen. Den tidligere Chile- og Argentina-treneren er en perfeksjonist og nesten manisk opptatt av detaljer, og hans særegenheter kommer til uttrykk på forskjellig vis, forteller Hytner.

– Han drar pekefingeren langs forskjellige flater på treningsanlegget for å sjekke for støv, alltid forferdet over hva han finner.

Bielsa skal også ha reagert på et støvelmerke på en vegg, omlag en halv meter over gulvet. Da han fikk forklart at det muligens var et resultat av at noen hvilte bakover i en stol med føttene mot veggene, var reaksjonen ikke til å ta feil av:

– Det viser at personen ikke konsentrerer seg om arbeidet. Uakseptabelt!

Anekdotene er mange, og skaren av beundrere er stor. 63-åringen har etter hvert blitt en kulthelt, og inspirert managere som Josep Guardiola, Mauricio Pochettino og Diego Simeone.

Det er først og fremst spillestilen, treningsmetodene og væremåten som har gitt manageren så mange tilhengere, men han har også resultater å vise til.

Bielsa har vunnet ligaen i Argentina med både Newell's Old Boys og Vélez Sarsfield, samt ledet Athletic til både Europaliga- og Copa del Rey-finale.

Brokete fortid

Samtidig er han svært kontroversiell, og de siste sesongene har han byttet klubb ofte.

Argentineren tok over Marseille før sesongen i 2014, og ved nyttår ledet klubben serien. De klarte imidlertid ikke å holde formen ved like, og endte til slutt på fjerdeplass. Etter et stygt tap i første seriekamp sesongen etter, sjokkerte Bielsa en hel fotballverden med å si opp.

Senere gikk ferden til Lazio. Der trakk han seg etter kun to dager i klubben ettersom han var misfornøyd med manglende signeringer. 18 spillere hadde nemlig forlatt klubben ved sesongslutt.

Bielsas siste stoppested før Leeds, var Lille. Der ble han aldri en suksess. 63-åringen ble suspendert av klubben i november 2017 for å ha foretatt en uautorisert tur til Chile for å besøke en kreftsyk venn. Da lå laget på nest-siste plass på tabellen. I midten av desember var han ferdig i klubben.

Det er dermed knyttet stor spenning til hvordan Bielsa vil lykkes i Leeds og Championship. Én ting er imidlertid sikkert: Kjedelig blir det ikke.

Kilder: Goal, The Guardian, Wikipedia, Mirror, Daily Mail.