– Lokalt på Østlandet er det fortsatt tørt, men på Vestlandet har det regnet en del. Fra onsdag kan man forhåpentligvis si at tørken er over i hele Norge, sier vakthavende meteorolog i Storm, Olav Krogsæter, til TV 2.

Meteorologen sier vi kan forvente oss perioder med regn over hele landet.

– De 30 gradene skal det mye til for å få igjen, opplyser Krogsæter.

Kjølig i Nord

På mandag får Nord-Norge vind fra havet, og noen få regnbyger. Temperaturene vil ligge rundt ti til 17 grader, hvor det er Varanger som trekker det korteste strået.

– De kjølige temperaturene vil trekke seg helt ned til Trondhjemsfjorden, men sørover blir det oppholdsvær. På Vestlandet og Sør- og Østlandet blir det også oppholdsvær i tillegg til gode temperaturer på 18 til 23 grader, sier Kogsæter.

Ytre strøk av Vestlandet får regn, og 15 til 20 grader.

På tirsdag fortsetter været på samme måte. Det kan utvikle seg noen regnbyger mot ettermiddagen på Sør- og Østlandet, men temperaturene vil holde seg.

Usikkert til uka

Både på onsdag og torsdag er prognosene svært usikre.

– Det vi vet sikkert, er at lavtrykket fortsatt ligger der. Det er fronter mot både Vestlandet og Nord-Norge, sier Krogsæter.

Meteorologen sier det er vanskelig å vite hvor det blir opphold og hvor det blir regnvær. Troms og Finnmark vil få det beste været i Nord, mens det på Østlandet kan regne.

Til tross for at de høye temperaturene ser til å være over for Norge, er det fortsatt en ekstrem hetebølge i Europa.

I Portugal og Spania blir det opp mot 45 grader på mandag, i de varmeste stedene i indre strøk. Sør i Frankrike er det også svært varmt med 35 til 40 grader. De varmeste temperaturene målt så langt i hetebølgen er på 47,2 grader i Spania og 47,4 grader i Portugal.

Europarekorden på 48 grader ble målt i 1977 i Athen, og meteorologene tviler på at rekorden slås i denne omgang.