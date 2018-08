José Mourinho har ikke lagt skjul på at han er misfornøyd med overgangsvinduet til nå. Manchester United har jaktet en ny midtstopper i månedsvis, uten å få napp.

Nå kan det imidlertid virke som om den portugisiske manageren snart vil få grunn til å smile.

Tottenhams belgiske midtstopper Toby Alderweireld (29) vil bli United-spiller i løpet av 48 timer, skriver nemlig Mirror søndag morgen.

Ifølge den britiske avisen skal det ha vært et gjennombrudd i forhandlingene og de to klubbene skal ha blitt enige om en avtale på rundt 640 millioner kroner.

Midtstopperjakten skal imidlertid ikke stanse med det, skriver Express. Avisen melder at José Mourinho planlegger å kuppe Leicesters Harry Maguire på Deadline Day.

Samtidig skriver Daily Star at Paul Pogba ønsker å forlate Manchester United til fordel for Barcelona. Pogbas agent, Mino Raiola, skal visstnok være trygg på at han kan forhandle frem en overgang for franskmannen med en overgangsummen på over én milliard kroner.

Chelsea er desperate etter å beholde sin talisman Eden Hazard. De vil nå tilby belgieren en ny lukrativ kontrakt for å overbevise ham om at fremtiden ligger hos dem, og ikke hos Real Madrid, skriver The Times. Kontrakten skal gi 27-åringen mer enn 3,2 millioner kroner i uken.

Manchester United vil tilby Anthony Martial (22) i bytte mot Chelseas Willian (29), skriver Mirror.

Borussia Dortmund nekter å selge Christian Pulisic (19), skriver Daily Mail.

Tottenhams Mousa Dembélé har takket nei til Inter, skriver The Sun. Belgierens kontrakt med Tottenham går ut etter sesongen og den britiske tabloidavisen skriver at Dembélé kan tenke seg en lukrativ overgang til kinesisk fotball.

Inter forbereder et bud på over én milliard for Lazios serbiske midtbanespiller Sergej Milinkovic-Savic (23), skriver italienske La Stampa.