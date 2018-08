Det råder stor optimisme i Liverpool-leiren kun dager før Premier League starter igjen.

Lørdag knuste de Napoli hele 5-0 i Dublin, og selv om manager Jürgen Klopp påstod etter kampen at han ikke brydde seg om resultatet, klarte han ikke å legge skjul på hvor fornøyd han var med med målvakt Alisson.

Liverpools nysignering hadde en forholdsvis rolig dag på jobben, ettersom Liverpool dominerte kampen fullstendig, men imponerte med sin ro og stødige pasningsfot.

– Alisson vil definitivt få tøffere dager enn dette, men du kunne se hvorfor Klopp mener han er en slik betydelig oppgradering av Loris Karius og Simon Mignolet, skriver James Pearce, som følger Liverpool tett for avisen Liverpool Echo.

– Han er et fjell av en mann og han styrte straffefeltet sitt bra, i tillegg plukket han ned innlegg og beholdt roen under press.

Og det var særlig brasilianerens ro med ball og distribusjon som imponerte Klopp lørdag.

– Han er en rimelig god fotballspiller – kanskje like god som han er som keeper! Han var veldig, veldig oppmerksom da han trengte å være det, bak en høy forvarslinje, sa Liverpool-manageren til Liverpools nettsider etter kampslutt.

– Vi involverte ham i mye av oppbyggingen, men vi trenger fortsatt å bli litt mer vant med det, og han trenger å bli litt mer vant. Men til syvende og sist er han der for å fange baller, og det gjorde han i alle avgjørende øyeblikk i dag, så jeg er veldig fornøyd.

Pearce trekker imidlertid et par øyeblikk underveis i kampen mot Napoli hvor målvakten virket noe ute av trening.

Reaksjonene om Karius hadde gjort akkurat det Alisson gjorde der..... — Christian Sørensen (@StevieY82) 4. august 2018

– Der var noen «shaky» øyeblikk, og han var lettet over å se offside-flagget etter at José Callejon løftet ballen over ham. Han laget også et måltid ut av Lorenzo Insignes skudd fra kanten av sekstenmeteren, skriver Pearce i sin kamprapport.