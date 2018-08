September 2016 sprakk nyheten om at «Brangelina» skulle skilles etter kun to års ekteskap. Siden den gang har det vært full krig mellom stjernene.

Nå slutter Angelina Jolies advokat på grunn av hennes harde kamp mot Brad Pitt om omsorgen for deres seks barn, skriver TMZ.

Ifølge avisen sier nære kilder av skuespilleren at hun er «ute etter blod», og at hun har blitt urimelig i kampen mot eksmannen.

Flere hundre millioner dollar og omsorgsretten til seks barn står på spill i skilsmisseoppgjøret mellom Pitt og Jolie.

Omsorgsrett

Laura Wessel er en amerikansk stjerneadvokat som er kjent for å fremme delt omsorgsrett. Hun har i tillegg en egen nettside med tips for å gjøre skilsmisse både billig og enkelt, og anbefaler amerikanere å ikke ansette advokater som fyrer opp under konflikt i skilsmisseoppgjør.

Jolie skal midlertidig kjempe med nebb og klør for full omsorgsrett, og derfor ønsker ikke lenger advokaten å representere henne. Stjernen skal ifølge avisen ha ansatt et nytt advokatfirma som skal ta over den lange kampen mot Pitt.

Jolie og Pitt har sammen sønnen Maddox (16) som er eldst, Pax på 13 år, Zahara på 12 år, Shiloh på 11 år samt tvillingene Knox og Vivienne på ni år. De tre eldste barna er adoptert, mens de tre yngste er deres biologiske barn.

STJERNEPAR: Brad Pitt og Angelina Jolie var et populært par før skilsmissen. Foto: Kevin Winter / AFP Photo

Etter skilsmissen mellom skuespillerne har verden vært vitne til en offentlig skittentøyvask, men både Pitt og Jolie holdt kortene tett mot brystet inntil nylig.

Full krig

Paret har vært sammen i 12 år og traff hverandre i 2004 under innspillingen av filmen Mr. & Mrs. Smith. Den gang var Pitt sammen med Jennifer Aniston, og de ble skilt samme år.

Etter at skilsmissen mellom Pitt og Jolie ble kjent, har det vært full krig mellom stjerneparet.

Pitt ble i slutten av september 2016 etterforsket for barnemishandling, noe som førte til at Jolie fikk omsorgsretten for de seks barna. Senere tok striden en brå vending, og det ble det kjent at Jolie kunne miste omsorgsretten om ikke Pitt fikk tilbringe mer tid med barna.

En dommer skal ha gått så langt som om å si at det er skadelig for barna om hun fortsetter å begrense mulighetene deres til å tilbringe tid med faren.

Dommeren har dermed innført nye regler som blant annet tillater Pitt å ringe og melde barna sine når han vil, uten at det hele skal bli overvåket av Jolie.