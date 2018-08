Helt siden Audi viste konseptet på sin e-tron, tilbake i 2015, har interessen rundt bilen vært stor. Dels fordi det er en elbil, så klart – vi nordmenn går jo nærmest av skaftet for å skaffe oss elektriske biler. Men nok også fordi det er en Audi. Det er et bilmerke som mange nordmenn liker og allerede har et forhold til.

De gir deg gjerne litt "mer" enn for eksempel Nissan Leaf og VW e-Golf, samtidig som det kanskje kjennes tryggere og mer forutsigbart enn for eksempel Tesla og Jaguar, som er alternativer i den litt mer snobbete enden av skalaen.

Dette i sum gir en kombinasjon som tydeligvis passer det norske folk godt, for mange tusen av oss har allerede kjøpt bilen usett. Ventetiden har vært relativt lang, men nærmer seg nå slutten.

Bilen er klar for prøvekjøring i midten av oktober, den vises uten kamuflasje i midten av september, men allerede nå har vi i Broom vært på en eksklusiv tur i helt nye Audi e-tron quattro, som den heter.

Vi har også samlet et knippe fakta, som du bør vite om den nye elbilen fra Audi:

1. Video-speil:

Videokamera med skjerm i døren framfor vanlige sidespeil. Kan bli standard i Norge, men er forbudt andre steder.

Det har vært snakk om det lenge, men Audi er den første, tradisjonelle bilprodusenten som lanserer videokamera framfor tradisjonelle sidespeil, på nye e-tron quattro. Dette gir mindre luftmotstand enn de tradisjonelle speilene og i kampen om rekkevidde noen ekstra kilometer.

En av utfordringen ar at disse "video-speilene" ikke er godkjent på alle markeder. Blant annet ikke i det viktige USA-markedet. På en del markeder vil det nok også tilbys som ekstrautstyr, mot tillegg i prisen. Skal vi tippe de blir standardutstyr på de norske bilene? Vi vet ikke, men norske biler pleier å være uvanlig godt spekket opp.

2. Batteriplassering:

For- og bakhjulsoppheng er "gjenbruk", kunne Audis ingeniører fortelle. Men det midt mellom hjulene er nytt. Det er her batteriet er plassert. Lavt og under gulvet, og med en forhøyning under baksete-puta for plass til noen ekstra celler.

3. Vekt:

Batteripakken i nye Audi e-tron quattro veier mellom 600 og 700 kilo, og bilen antas å veie mellom 2.400 og 2.500 kilo, litt avhengig av utstyr, når den lanseres mot slutten av året.​​

4. Rekkevidde og effekt:

Da konseptet ble vist var det snakk om at bilen skulle ha mer enn 500 kilometers rekkevidde, etter den da gjeldende NEDC-normen. Siden har den WLTP blitt den nye og mer realistiske målemetoden. e-tron loves nå mer enn 400 kilometer ifølge denne normen.

Effekten skal være på over 400 hestekrefter. 0-100 km/t skal gå på under 6 sekunder og toppfarten er 210 km/t.​

5. Regenerering av bremse-energi:

Audi har utviklet en egen app for testing av bremser og regenerering. Her skal de være best i klassen og hevder regenerering kan gi opptil 30 prosent lengre rekkevidde.

Audi lanserer med e-tron også, som de første i verden, et helt nytt elektrohydraulisk bremsesystem. Det går i korthet ut på at man ikke bremser bare med de tradisjonelle bremsene, men med elmotorene. Eller en kombinasjon av de to. Dette gir gevinst i form av mer effektiv regenerering – altså strøm som ledes tilbake til batteriet. Audi mener dette kan gi opptil 30 prosent lengre rekkevidde og også mindre slitasje av de mekaniske bremsene.

Systemet er svært avansert og jobber etter 14.000 (!) parametere for å gi både optimal bremsing og regenerering.

6. Bremsetemperatur:

Denne damen sjekker temperaturen på bremsene etter at vi har kjørt ned bakken fra Pikes Peak.

Det at bilen i stor grad kan bremses elektrisk, gir mindre mekanisk slitasje på bremseskiver og bremseklosser. Det gjør også at temperaturen på bremseskivene holdes mye lavere og at men dermed minsker risikoen for såkalt fading.

Sammenlignet med en referanse-Tesla hadde Audi e-tron bare halve overflatetemperaturen på bremseskivene i bunnen av bakken.​

7. 20-tommers hjul:

Nye e-tron quattro kan leveres med felgstørrelse opp til 20 tommer originalt. Dette vil etter alt å dømme være tilbehørsfelger som man må betale ekstra for. Vanlig, standarddimensjon vil trolig bli 18- og 19-tommere.​

8. Kjøreprogram:

Som sine konsern-søsken med fossilmotor vil også nye e-tron leveres med en rekke forskjellige kjøreprogram tilpasset vei, vær og humør.

Både "offroad" og "allroad" er på plass. Det kan vel kanskje tyde på at bilen skal være kapabel i terrenget, og i alle fall på dårlig underlag. Videre finner vi blant annet både "sport, "comfort", "eco" og ikke minst den mange Audi-fans er aller mest gald i: "Individual".

Også her vil de ulike programmene tilpasse styrerespons, gassrespons og fjæring.​

9. Motorproduksjonen:

En ferdig produsert elmotor til e-tron fraktes bort på et selvkjørende kjøretøy på fabrikken i Ungarn.

Produksjonen av motorene til e-tron quattro er allerede i gang. Det bygges nå i starten 400 motorer om dagen ved VWs motorfabrikk i Gyor i Ungarn. Men kapasiteten kan økes ved behov.

Rundt 100 personer er sysselsatt med bygging av elmotorene, mens det med å bygge forbrenningsmotorer jobber 6.000 på samme fabrikk.

10. Derfor Pikes Peak:

Bakken er perfekt for testing av bremser og regenerering, men Audi har også brukt den til andre ting.

Pikes Peak International Hill Climb, også kjent som The Race to The Clouds er et årlig bil-og motorsykkelløp til toppen av Pikes Peak i Colorado, USA. Løpet går gjennom 156 svinger, klatrer 1.440 meter fra start til mål og har en gjennomsnittlig stigning på 7.2 prosent

Selvfølgelig perfekt for test av bremser og regenerering på en elbil ned bakken. Men det er nok ikke den eneste grunnen til at Audi har lagt sitt e-tron quattro-arrangement hit. En av de mest legendariske seierne i løpets historie kom i 1987, da Walter Röhrl satte ny rekord med en Audi Sport quattro. Vi snakker nostalgi. Men ikke bare.

For noen mener at nye e-tron kan revolusjonere vår måte å tenke elbil på, på samme måte som Audi quattro gjorde det med firehjulsdriften på personbiler tidlig på 80-tallet.

