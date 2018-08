President Maduro angivelig forsøkt drept under direktesendt tale

– Det var en temmelig høy eksplosjon. Først trodde jeg det var noe pyroteknikk som var gått i stykker, for jeg stoler på sikkerhetsfolkene mine, men så kom det en ny eksplosjon, sa presidenten.

I tillegg til Colombias avtroppende president Santos la Maduro skylden på opposisjonen i Venezuela, som han kaller «ytre høyre».

Colombianske myndigheter varslet i juli at de ville gi opphold til mer enn 440.000 venezuelanere som har tatt seg ulovlig inn i Colombia på flukt fra situasjonen i hjemlandet.

Ber Trump om hjelp

Den colombianske myndighetspersonen som AP har snakket med, sier at Santos «er opptatt med dåpen til sitt barnebarn, ikke på å velte utenlandske regjeringer».

Videre i sin tale sa Maduro at den foreløpige etterforskningen tyder på at flere personer som har finansiert angrepet, bor i delstaten Florida i USA.

– Jeg håper president Donald Trump er klar til å kjempe mot disse terrorgruppene, sier han.

På Twitter skriver Maduro at han «er mer motivert enn noen gang tidligere» til å samle landet og sørge for utvikling og fred.

Politisk krise

Maduros partifelle Diosdado Cabello i sosialistpartiet PSUV skriver på Twitter at «høyresiden insisterer på bruk av vold for å innta offentlige plasser de ikke kan få gjennom stemmer». Han kaller hendelsen et terrorangrep.

Venezuela er inne i en dyp sosioøkonomisk krise. I mai ble Maduro tatt i ed av grunnlovsforsamlingen for sin andre seksårsperiode som president etter et valg som har fått massiv internasjonal kritikk.

Den omstridte grunnlovsforsamlingen ble juli i fjor satt sammen av Maduro. Forsamlingen, som er fylt opp med tilhengere av presidenten, fikk makt til å endre lover og kunne i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015.

(©NTB)