Det opplyser gresk politi til Aftenposten.

Fornærmede forklarte først at han hadde brukket begge beina i en ulykke, men etter nye avhør fortalte han at en gruppe nordmenn hadde fulgt etter ham og banket ham opp, opplyser polititalsmann Petros Vassilakis til avisen.

– Vedkommende beskrev gjerningsmennene, som kort tid etter ble pågrepet og arrestert, sier Vassilakis.

Utenriksdepartmentet kunne ikke bekrefte arrestasjonen overfor TV 2.

Sendt til sykehus

Nordmennene er senere løslatt, men må møte for retten på et senere tidspunkt. Det er ikke kjent når rettsmøtet vil finne sted.

Den fornærmede 18-åringen er sendt til sykehus i hovedstaden Aten, opplyser politiet til Aftenposten.

Pågripelsen skjedde litt over en uke etter ti nordmenn og én polakk ble arrestert på Kos. Da var det en ungdomsgjeng som var på tur i forbindelse med neste års russefeiring.

– Unødvendig voldelig

Arrestasjonen 26. juli skal ha skjedd på grunn av en slåsskamp. Dagen etter ble samtlige løslatt. I ettertid hevdet derimot flere vitner at det ikke var noe slåssing på stedet, og at politiet var unødvendig voldelige i pågripelsen.

TV 2 snakket med jenter fra en annen russebuss som var på Kos, som kjenner fem av guttene som er blitt pågrepet.

De sier at det ikke stemmer at det var snakk om noen slåsskamp. De mener at politiet var voldsomme i sin fremferd.

– Politiet er unødvendig voldelige, sier hun.

Saken oppdateres

