Johannes Thingnes Bø skjøt feilfritt på siste stående og gikk ut 1,6 sekunder bak Christiansen, men løperen fra Geilo ble aldri truet på oppløpet.

– Ingen ting er deiligere enn å slå Johannes. Vi har kjempet sammen i ti år, og han har slått meg for mye. Så det er på tide at jeg tar igjen, sier Christiansen til TV 2.

– Han er så god på trening, så det er bare et spørsmål før han får det ut i konkurranse, sier Thingnes Bø om romkameraten, men sender også et lite stikk i retur.

– Hadde det vært renn i morgen, så hadde jeg tatt han. Så han får nyte denne, sier Thingnes Bø til TV 2.

Christiansen gikk ikke bare skiskytterrennene, men var også med på langrennsfolkets sprint. Det ble en økt på over seks timer.

Marte Olsbu nummer to

I klassen for kvinner måtte Marte Olsbu se seg slått av franske Justine Braisaz i finalen. Det skilte bare 0,4 sekunder mellom de to. Svenske Mona Brorsson tok tredjeplassen. Også hun var med i kampen om seieren på oppløpet.