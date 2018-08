Tusenvis av norske bønder går nå mot en økonomisk kjempesmell etter den verste tørken i Sør-Norge på 70 år.

Lars Erik Nymoen, som driver gård på Flisa i Hedmark i 18 år, er en av dem som får merke den tørre sommeren.

Han kaller 2018 for et «katastrofeår».

– Dette er det ikke mye som gror i, sier bonden mens tørr jord renner gjennom fingrene hans og ned på et skrint jorde.

– Nå er det to dager siden det regnet så mye som en millimeter her, sier han til TV 2.

– Det er ekstremt

I år blir første gang potetene svikter Nymoen. Bare på ett jorde regner han med å tape opp mot 300.000 kroner.

– Kvaliteten på poteter som har vokst i ekstremt tørr jord blir ikke bra, sier han.

Situasjonen er den samme for bønder i hele Sør-Norge. Den verste tørken på 70 år har tatt fullstendig knekken på avlingene.

– Dette skulle ha vokst i tre til fire uker til, og nå er det null vekst, sier bonden, og legger til:

– Det er ekstremt. Jeg har aldri opplevd noe slikt.

Og det er ikke bare potetene som er ødelagt.

Lars Petter Nymoen frykter det verste etter årets ekstremtørke. Foto: TV 2

– Vi har jo omtrent ikke noe å høste. Du ser mengden som kommer bak her nå, det burde i hvert fall vært fire til fem ganger så mye, sier Nymoen og peker på kornet han har bakpå traktoren sin.

Taper milliarder

På grunn av krisen kan bøndene få utbetalt forskudd av avlingsskadeerstatningen i år.

De siste ti årene har erstatningen som har blitt betalt ut til bønder ligget på mellom seks og 90 millioner kroner.

I år har summen gått rett til værs. Landbruksdirektoratet regner med utbetalinger på opp mot 1,1 milliard kroner. Men skal vi tro bøndene selv er tallet enda høyere. Nettavisen Landbruk24 har regnet ut at tallet skal være på hele fem milliarder kroner.

– Det ærlige svaret er at vi ikke har full oversikt ennå, det får vi først når avlingssituasjonen er avklart for i år, sier landbruks- og matminister, Jon Georg Dale (Frp) til TV 2.

– Betydelig inntektstap

Nå krever Norges Bondelag at regjeringen stiller med krisepakker. Leder Lars Petter Bartnes sier til TV 2 at de mener regjeringen må stille opp med en ekstraordinær satsning innenfor avlingsskadeordning.

– Bonden sitter igjen med et betydelig inntektstap, uansett hvordan dette går, sier han.

Landbruks- og matministeren erkjenner at flere bønder vil gå en krevende høst og vinter i møte.

– Men alle bønder kan ta for gitt at vi skal gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, sier Jon Georg Dale.

Han kan derimot ikke love noen ekstra krisepakke.

– Jeg mener vi har gjort flere grep allerede, som avhjelper situasjonen. Det skal vi fortsette å vurdere å gjøre, og så har vi veldig god avlingsskadeerstatning i Norge, den ordningen ivaretar basisen i økonomien for bøndene når de får avlingsskade, sier han.

Frykter det verste

Bonde Lars Erik Nymoen mener også at bøndene trenger langt mer hjelp enn de allerede får.

– I første omgang må jo myndighetene ta seg en tur ut og se hvor ille det er, og så må de prøve å finne en tilskuddsordning eller erstatningsordning som vi kan være tilfreds med, sier han.

Nymoen opplever at bønder blir latterliggjort for å klage over været, men understreker at de er fullstendig avhengige av nettopp været.

– Det er ikke bare én månedslønn som går. Det er hele årslønner, fem årslønner. Vi prøver jo å bygge opp en kapital, men den forsvinner i løpet av et år med slike avlinger, sier han og nikker mot jordet sitt.

– Det hadde vært mye bedre om jeg ikke hadde sådd noen ting her, legger han til.

Etter ekstremtørken frykter bonden nå det verste, at noen rett og slett ikke orker mer.

– Jeg har heldigvis ikke alt for mye gjeld. Jeg synes synd på de som har oppunder pipa med gjeld nå, de synes jeg virkelig synd på.

