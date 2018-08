En mesterlig utvikling

Uten Northug og Klæbo på start, var det knyttet stor spenning knyttet til Therese Johaugs første FIS-renn etter utestengelsen som holdt henne ute av det gode selskap i to sesonger.

I utgangspunktet skulle comebacket skje allerede i Kanalrennet, men der måtte Johaug kaste inn håndkleet på grunn av en vond og overbelastet rygg.

Det er en tung bør å bære en hel nasjons forventninger på sine skuldre, og kanskje var det iveren etter å levere varene allerede fra første stavtak som gjorde at Johaug ble i overkant ivrig i sesongens første treningsmåneder.

Forventningene forsterkes selvsagt av at det har gått gjetord om hvor sterk Johaug var og har vært før og under den mye omtalte utestengelsen.

I landslagsmiljøet var det ventet at Marit Bjørgens siste sesonger skulle bli årene der Johaug for alvor tok over rollen som verdens beste kvinnelige langrennsløper. Slik gikk det imidlertid ikke.

Mens Johaug måtte se de to siste mesterskapene fra sofaen, kunne Bjørgen på sin side avslutte karrieren med en rekke nye VM- og OL-gull uten sin tøffeste konkurrent på start. Dermed kunne langrennsdronningen gi seg som tidenes mestvinnende i både OL-, VM- og WC-sammenheng.

Nå har Bjørgen abdisert og etter sitt første FIS-renn siden nettopp Lysebotn Opp i 2016 viste Johaug at hun ønsker sin rettmessige plass på tronen. For hvilket comeback det ble!

Tilbake på topp

Johaug parkerte rett og slett konkurrentene i Lysebotn Opp, et renn som er som skapt for hennes ekstreme utholdenhet.

På den ene siden slo hun Charlotte Kalla på andreplass med nærmere to minutter. Mest imponerede er det likevel at hun knuste sin egen løyperekord med godt over minuttet, 1.17 minutt for å være eksakt, og det viser hvilken mesterlig utvikling Johaug har hatt i løpet av perioden hun har vært utestengt.

Det som likevel imponerte undertegnede mest, var måten hun gjorde det på. Der Johaug alltid har hatt en ekstrem kapasitet i motbakkene, var første del av karrieren preget av at det gikk langt saktere enn de etablerte stjernene i letterrenget. I de siste årene før utestengelsen så man imidlertid at Johaug hadde utviklet seg stort i både enkeldans og staking, teknikkene som brukes i letterreng i henholdsvis skøyting og klassisk, og dette har hun åpenbart jobbet godt med også de siste to sesongene. Det gir henne flere strenger å spille på.

Under Lysebotn Opp rykket Johaug fra konkurrentene allerede før bakken. Fascinerende nok ble dette gjort for å skaffe seg tid til å skifte en stav som knakk helt i starten av løpet, så etter alt å dømme kunne Johaug gått enda fortere uten problemer.