Lene Nystrøm havnet i rullestol etter et uhell på en sykkel. Det bekrefter Lenes manager, Ole-Fredrik Jonsbråten, til Extrabladet lørdag ettermiddag.

Ifølge Jonsbråten har Lene det fint og hun skal forsette sine konserter og gjøremål som planlagt.

Han ønsker ikke å kommentere hvor omfattende skafene eller hvordan ulykken skjedde.

– Shit happens

Tidligere i dag la Lene selv ut et bildet på Instagram fra København lufthavn. Der skriver hun «Shit happens, men solen skinner. På vei til Sverige».

På bildet ser vi en smilende Lene plassert i en rollestol med det ene benet bandasjert. Tilsynelatende relativt upåvirket av uhellet.

I kommentarfeltet ønsker mange av hennes fans henne god bedring.

Blir å se i «Klovn»

For i tillegg til comebacket med Aqua, er Lene aktuell i den nye sesongen av «Klovn», der hun spiller Casper Christensens nye kone.

Klovn har premiere i midten av august. I et tidligere intervju med TV 2 Danmark uttalte Lene at hun er stor fan av serien og at hun har sett det aller meste. Men hun legger ikke skjul på at hun blir skikkelig flau over noen av situasjonene som oppstår i serien.

Om sin rolle i serien sa hun:

– Jeg skal spille meg selv i en ekstrem versjon, hvor jeg håndterer tingene på min egen måte. Aqua-Lene er jo en sterk kvinne.