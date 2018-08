Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Marius Knudsen, sier til TV 2 at politiet fikk melding om innbrudd i en hytte ved 10-tiden fredag formiddag.

– Da var det en som oppdaget at det var et knust vindu, sier han.

Stjal øl og mat

Til Telemarksavisa har oppdragsleder Eskil Olsen sagt at en eller flere personer har tatt seg inn i hytta gjennom en knust rute.

– Vinduet er ikke stort, så vedkommende kan ikke ha vært storvokst. Det er stjålet litt øl og mye mat, fiskegarn og et verktøysett, sier han til avisen.

Operasjonsleder Marius Knudsen sier til TV 2 at det er snakk om en hytte under oppføring, og ifølge Rjukan Arbeiderblad er det Petter Stordalen som eier hyttetunet.

Flere liknende innbrudd

Personen som meldte fra om innbruddet, sa til politiet på stedet at det har vært flere liknende innbrudd i området. Så langt har gjerningspersonen(e) ikke blitt pågrepet.

– Vi har per nå ingen mistenkte, og ingen som er tatt for dette, sier operasjonsleder Marius Knudsen til TV 2.

Stordalen ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2 på nåværende tidspunkt.

Brant ned

I 2011 ble det klart at Stordalen fikk tillatelse til å bygge en hytte i det vernede området på terskelen til Hardangervidda, mot at han restaurerte et gammelt hyttetun.

Stordalen søkte i utgangspunktet om å få pusse opp hyttene, men Tinn kommune ønsket at han skulle sette de gamle hyttene i stand ved restaurering.

I 2012 brant Stordalens hytte i området ned til grunnen.