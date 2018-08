Briten Adam Peaty forbedret sin egen verdensrekord på 100 meter bryst til 57,00 sekunder da han sikret seg EM-gullet på distansen i Glasgow lørdag.

Det var 13/100 deler bedre enn hans gamle bestenotering fra OL i Rio for to år siden, og det var bare innslaget som hindret han til å bli førstemann under 57 sekunder. Sølvet gikk til landsmannen James Wilby tok sølvet med 58,54.

Russiske Anton Tsjupkov tok bronsen med 58,96.

– Det var helt utrolig. Vi har snakket så mye om Adam Peaty inn mot denne konkurransen og i kveld gjennomførte han perfekt, sier den tildgere svømmeren Rebecca Adlington til BBC.

Peaty har vært verdens beste brystsvømmer i en årrekke, og nærmest sørget for en revolusjon på 50 og 100 meter bryst.

På den korteste distansen har han på egenhånd flyttet rekorden fra 26,62 til 25,95, mens på 100 meter bryst har han flyttet den fra 58,46 til 57,00 - rekorden er altså forbedret med nesten ett og et halvt sekund.

(©NTB/TV 2)