Ekstremtørke og skogbranner er to faktorer som har preget store deler av årets sommer.

Det har vært en rekke skogbranner flere steder i landet, og det har vært den verste tørken siden 1947.

Som en konsekvens av dette, har brannvesener over hele landet innført totaltforbud mot grilling og bål.

Forbudene har vart i flere måneder i store deler av landet og politiet har måttet rykke ut flere ganger for å bøtelegge grillglade mennesker som har prøvd seg på et lite bål, til tross for forbudet.

Nå kan det tyde på at folk i Agder er lei bålforbudet. Noen er så lei at de tyr til nødnummeret til brannvesenet for å spørre om det lov til å grille.

Det er veldig mange som ringer nødnummeret for å spørre om det er lov å grille🤔. Det er mulig at når sulten inntreffer at det oppfattes som nød, men folkens, ikke ring 110 nummeret for dette! — 110 Agder (@110Agder) August 4, 2018

Det skriver politiet i Agder på Twitter.

Operativ leder for Agder brannvesen, Øystein Nilsen, forteller til TV 2 at de har fått en rekke henvendelser på nødtelefonen om akkurat dette temaet. Han ber nå folk om la vær.

– Dette nummeret er ikke til for å spørre om det. Gjerne ring, men ring heller til sentralbordet på 37065550.

Trenger mer regn

Nilsen opplyser om at bålforbudet har vart i en lang stund i Agder, og at det enda ikke er opphevet.

– For at forbudet skal bli opphevet må vi få noe mer regn. Det lille som har kommet nå er bare en dråpe i havet i forhold til det som tregs. Det er fortsatt veldig tørt.

Befolkningen i Agder kan grille i egen hage eller på egen veranda, med forutsetningen om at de er ytterst forsiktige og at de bruker kun gassgrill. Nilsen forteller at kullgrill fortsatt er strengt forbudt.

– Så fort forbudet blir opphevet, skal vi tydelig gå ut med det på sosiale medier, forsikrer Nilsen.