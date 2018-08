På grunn av økning i bevegelsene og stor sensitivitet for regn, hever nå NVE farenivået til gult for Veslemannen.

Det opplyser NVE på Twitter.

Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Til tross for at Veslemannen er lite, er det et aktivt parti.

NVE skriver på sine nettsider at fjellpartiet reagerer hurtig med økning i bevegelse ved mye nedbør og snøsmelting.

Tidligere har fjellet reagert mest på høsten, men i sommer har reaksjonen på nedbør kommet tidligere.

Årsaken til dette skal være høyere temperaturer og mindre frost i fjellet enn normalt. Også de store bevegelsene tidligere år har gjort fjellpartiet mindre ustabilt og mer sensitiv for nedbør.

– Fredag ettermiddag og frem til lørdag morgen kom det mer nedbør enn forventet. Bevegelsene i øvre del av fjellpartiet har økt mye, og er nå om lag 4 cm/døgn. Bevegelsene i nedre del har økt til 2 mm/døgn. Nedbøren har avtatt, men det er forventet bygevær resten av dagen og ut søndag, skriver NVE på sine nettsider.