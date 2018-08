Bournemouth – Marseille 5-2 (3-0)

Med to mål og én assist var nordmannen kampens store spiller da Bournemouth knuste franske Marseille.

Se Kings andre mål øverst

Det tok ikke lang tid før Marseille fikk smake på hva de hadde i vente. Allerede etter ett minutt satte Adam Smith inn ledermålet.

Etter 25 minutter var det duket for norsk jubel på Vitality Stadium. King kom på et godt løp inn i feltet, og plasserte ballen i lengste hjørne med bresiden.

Det tok bare ti minutter før nordmannen presenterte seg igjen. King brukte farten sin, og timet løpet perfekt bak Marseille-forsvaret. Alene med keeper satte han inn sitt andre mål for dagen med en småfrekk chip.

Dermed sto det 3-0 til pause.

Vondt ble verre for et ynkelig Marseille-lag etter hvilen. Det tok bare to minutter før Joshua King igjen var i begivenhetenes sentrum. Denne gang som tilrettelegger. Ryan Fraser fikk æren av å sette inn 4-0.

Tre minutter senere var det nettsus igjen. En strålende prestasjon av Callum Wilson sørget for 5-0.

King byttet ut

Etter 63 minutter viste Marseille at også de kan spille fotball. Et flott angrep endte hos Valere Germain på bakre stolpe, og franskmannen sørget for et trøstemål.

King kunne fått sitt hat-trick etter 72 minutter, men blåste ballen over fra god posisjon inne i sekstenmeteren. Like etterpå ble 26-åringen tatt av banen, etter en god søknad om å starte Premier League-kampen mot Cardiff 11. august.

Helt på tampen sørget Remy Cabella for en ny redusering med et flott langskudd. Dermed endte kampen 5-2.