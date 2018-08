Etter en uke med mye kritikk stilte Sandberg og Letnes til et felles intervju i Dagsnytt 18 på NRK fredag. Der hevdet Letnes blant annet at det ikke er særlig utbredt med pisking som straffemetode i Iran.

Hun sa videre at omfanget av sharialover er rundt 20–30 prosent. Letnes hevdet også at dersom hun skulle bli tilsnakket av politiet for ikke å dekke til håret med hijab, kunne hun unngå straff ved å si unnskyld og ta den på.

Tar avstand

Amnestys pressekontakt Sindre Stranden Tollefsen kjenner ikke igjen bildet Letnes maler av Iran.

– Amnesty er tydelige på at det foregår helt regelmessig pisking, blant annet i vår årlige rapport. Vi er helt uenig med den gjengivelsen hun kommer med. Og i et større bilde må vi bare gjenta at ethvert forsøk på å skjønnmale regimet i Iran er alvorlig og noe vi på det sterkeste tar avstand fra, sier han til NRK.

Per Sandberg har fått mye kritikk og må svare på flere spørsmål fra Stortinget etter en ferietur til Iran. Blant annet utsatte han seg for en sikkerhetsrisiko ved å ta med jobbtelefonen. Telefonen er levert til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og er nå inndratt. I tillegg brøt Sandberg regelverket ved ikke å informere Statsministerens kontor om turen i forkant.

Avviser kontakt med regimet

På spørsmål om Sandbergs vurdering av sharia i Iran, sa han fredag til NRK at han har veldig lite kunnskap om det.

– Men både da jeg var i Iran i 2016 og nå, registrerer jeg at det er nyanser. Vi badet sammen, selv om Bahareh måtte ha en betydelig bekledning på seg. Jeg så unge folk gå hånd i hånd, sa han blant annet.

Letnes avviser også at hun har noen som helst form for kontakt med regimet i landet.

– Jeg har bare meget god kontakt innen kultur, og det er fordi jeg er en kulturperson. Jeg vil vise iranske filmer i Norge og til nordmenn, fordi jeg vet at det er mange nordmenn som liker å se filmer fra andre land for å lære mer og se nye ting, sa hun til TV 2 fredag.

(©NTB/TV 2)