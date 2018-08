Start er i medvind etter å ha ansatt Kjetil Rekdal som ny hovedtrener, og nå har også ringreven hanket inn sommerens første forsterkning.

Herolind Shala (26) kommer fra danske Lyngby, og skal spille for Start ut sesongen. Det bekrefter klubben på sine nettsider.

– Jeg har veldig troa på prosjektet her, Start er en veldig fin klubb og jeg gleder meg veldig til å komme igang og hjelpe laget, sier Shala.

Start håper at 26-åringen også skal være en del av klubben i et lengre perspektiv.

– Shala blir i første rekke ut sesongen. Og dersom vi skulle nå våre korsiktige mål sammen, vil det være naturlig å forsøke og forlenge dette samarbeidet utover 2018, sier sportslig leder Tor-Kristian Karlsen til TV 2.

Langvarig interesse

Den ferske Start-spilleren har stått på klubbens ønskeliste i lang tid.

– Vi har holdt et øye med Shala sin situasjon i lengre tid. Jeg snakket med hans agent, Jack Karadas, om spilleren både i fjor sommer og i vinter, men på de tidspunktene var Norges-retur uaktuelt. Og når Kjetil også ytret et ønske om å hente Shala, er vi veldig fornøyd med at han endelig er på plass, sier Karlsen.

– Hvilken rolle er han tiltenkt?

– Det blir selvsagt opptil Kjetil hvordan Shala skal brukes. Den kjedelige skaden til Espen Børufsen gjør at vi uansett trenger flere alternativer på midtbanen. Shala kan i praksis bekle alle midtbaneposisjonene og kommer definitivt til å bli svært nyttig utover høsten.

Trener Kjetil Rekdal mener Shala kan spille på kant, som indreløper og i tierrollen.

– Målscoreregenskapene hans er nok det største plusset, men for oss handler det litt om å få han igang igjen. Han har vært innom flere klubber etter at han dro ut, nå får han komme inn i et miljø der det jobbes knallhardt, og forhåpentligvis kan han finne tilbake til formen han viste i Odd, sier Rekdal til ikstart.no.

Flere på vei

– Kommer det flere signeringer før overgangsvinduet stenger?

– Vi har lenge arbeidet med å få inn spillere med solid toppnivåerfaring fra norsk fotball, men som nyopprykket lag har dette vist seg å være en utfordring. Shala er således den første denne sommeren, og jeg håper at vi også sikrer oss en ny Eliteserie-profil i løpet av de neste dagene, sier Karlsen.

Shala spilte for Odd fra 2011 til 2014, før han dro til Sparta Praha i 2015. Siden den gang har han også spilt for Slovan Liberec, Kasimpasa og Lyngby.

– Det har vært både oppturer og nedturer, men det har vært en veldig fin erfaring. Jeg har lært veldig mye. Nå gleder jeg meg bare til å komme igang og spille kamper, sier Shala til ikstart.no.

Shala har spilt U-landslagsfotball for Norge, men etter å ha spilt én U21-landskamp valgte han å represetere Albania i stedet.

Han fikk seks landskamper for Albania fra 2014-2016, men da Kosovo ble FIFA-medlem i 2016 bytte han landslag nok en gang. Han står nå med sjuik landskamper for Kosovo.