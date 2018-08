Liverpool har signert Bobby Duncan (17) fra Manchester City. Det bekrefter stortalentet selv på Instagram.

Duncan er søskenbarnet til Liverpool-legenden Steven Gerrard.

– Jeg er henrykt over å meddele at jeg har signert for Liverpool, skriver han på Instagram.

– Vært fan hele livet

Avtalen kom i orden etter at Liverpool kom til enighet med City om en kompensasjonsavtale, og ifølge Liverpool Echo har 17-åringen skrevet under på en treårskontrakt.

– Jeg har ventet så lenge på at denne dagen endelig skulle komme. Det er en klubb jeg fulgte da jeg vokste opp og som jeg har vært fan av hele livet. Det er guttedrømmen min! La oss komme igang, skriver Duncan.

Måltyv



17-åringen er en angrepsspiller, og han endte opp i Manchester City som tiåring. Han prøvde seg tidligere hos både Liverpool og Everton, men ingen av dem plukket ham opp.

Angriperen har lenge vært en notorisk målscorer. I 2015/16-sesongen scoret han vanvittige 66 mål på aldersbestemt nivå for City, men selv om klubben var desperat etter å beholde ham følte han at veien til førstelaget var for lang i Manchester.

Duncan forlot klubben i august i fjor, men ikke før nå har City og Liverpool klart å bli enige om en kompensasjon. Den langvarige uenighet gjør at 17-åringen i bunn og grunn har mistet et år av karrieren sin.

Ifølge Liverpool Echo betaler City nå rundt 2,2 millioner kroner for Duncan.

Senket Norge



Duncan har spilt på aldersbestemte landslag, og i desember 2016 ble han den første engelske landslagsspilleren uansett nivå til å score et hat trick mot Brasil da England vant 4-3 i en G16-landskamp.

Han har fortsett å spille på aldersbestemte landslag selv om han har vært klubbløs det siste året, og han scoret det ene og hadde målgivende på det andre da England slo Norge 2-0 i kvartfinalen i G17-EM i mai.

Forrige sesong holdt han formen ved like ved å trene med Wigans førstelag, og nå begynner arbeidet med å spille seg inn på laget under Jürgen Klopps ledelse.