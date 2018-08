Norsk sykkelløp stoppet etter livsfarlige forhold: – Det kunne skjedd en alvorlig ulykke i dag

Norgescupen er et av de viktigste arenaene for norske sykkeltalenter å vise seg frem på.

Sykkelrittene pågår gjennom vår og sommeren over landet, og i år skulle man ha fem ritt.

Lørdag hadde turen kommet til det femte og siste rittet i Spikkestad i Buskerud hvor Bærum OCK skulle arrangere rittet for første gang. Det ble en farse.

Etter omlag én time sykling ble rittet stanset grunnet farlige løyper og motgående trafikk. Laglederne bestemte der at det ikke ville bli avviklet dagen etter.

Da hadde det også blitt oppdaget at rytterne i brudd hadde blitt ledet inn på en snarvei og kjørt tre kilometer kortere enn hovedfeltet.

– Rytterne kom bak i bilkøen for å fortelle at det ikke var trygt

Sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, fulgte rittet i bilkortjesjen bak rytterne. Han er rystet over forholdene og forteller at det kunne gått galt. Han melder om mye motgående trafikk og generelt løypekaos.

– Det kunne ha skjedd en alvorlig ulykke i dag. Vi fikk ryttere bak i bilkøen som meldte at det ikke var trygt. Sykkelryttere er hardbarkede ryttere, og når de da sier at dette ikke er greit, så forteller det en hel del, sier Haugland til TV 2.

– Det er uansvarlig å sende 100-150 menn ned Lierbakken med motgående busser i veibanen. Rytterne applauderer at man stopper. Men jeg synes det er leit at man utsetter så mange unge norske ryttere for dette.

Haugland mener det til syvende og sist er Norges Cycleforbund som har ansvaret.

– Det handler om å legge til rette for gode forhold. Forbundet har en særlig rolle i å godkjenne vakt og løypeplan i forkant. Det er en samlet struktur i form av klubb, rittarrangør, forbund som har ansvaret, men forbundet har et særskilt ansvar, mener Uno X-sjefen.​

– Har aldri vært med på noe lignende

Det var sjefkommissær for rittet, Rune Torkildsen, som tok avgjørelsen om å stanse rittet.

– Jeg er øverste ansvarlig. Når jeg stopper et ritt, er det fordi jeg anser at sikkerheten ikke er god nok, og at rytterne er i fare, sier han til TV 2.

– Hva gikk galt?

– Løpet var ikke sikret godt nok. Det er dessverre slik at det ideelle for et sykkelritt, er at veien er totalt stengt. Det er dette prøver vi å jobbe mot, men det er svært krevende og koster mye. Derfor kjører man ofte på veier hvor det er trafikk, men her var det såpass prekært at jeg ikke hadde annet valg enn å stanse rittet.