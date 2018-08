Mobiltelefonen ringer infernalsk på nattbordet. Den viser 04.00 når jeg slår den av og selv om det føles som om jeg sovnet for ti minutter siden, er det på tide å komme seg opp for en litt døgnvill motorjournalist.

Vi i Broom har nemlig tatt turen til Colorado Springs, USA for å ta Audis helt nye og første helelektriske bil e-tron quattro, nærmere i øyesyn. Den har, som vanlig for elbiler her til lands, har vakt mye nysgjerrighet. Så mye at flere tusen allerede har bestilt den – usett.

Bilen kommer mot slutten av året, som 2019-modell. Alt tyder på at dette blir Audis mest solgte modell her hjemme neste år.

Elbil i soloppgang

Vi skal snart få en god tur i den. I mildt sagt spesielle omgivelser. Vi befinner oss, som nevnt i Colorado Springs. Hadde det vært lyst ute, hadde jeg sett Peaks Pike, en fjelltopp på 4.302 meter over havet fra vinduet på hotellet. Opp til toppen går det vei med 156 hårnålssvinger og veien er legendarisk både innen motorsport og for turister, med spektakulær natur, storslått utsikt og luftige partier.

På toppen skal soloppgangen være fantastisk flott, men den får de færreste oppleve. Veien opp er nemlig stengt med bom og åpner ikke før litt utpå dagen.

Men det er opp dit vi skal. Nå. Etter en kopp kaffe og en croissant er det avgang klokken 04.30. Audi har nemlig fått komme opp for å vise oss elbil-nyheten i soloppgangen – og for å få kjøre den ned igjen.

Vi blir kjørt opp i SUV-en Q7 og på toppen står de. Bilene mange har hørt om, men få har sett. Audis nye elbils-SUV, e-tron quattro. Fortsatt kamuflert, men slett ikke mer enn at vi får et godt inntrykk av nykommeren. Den vises uten kamuflasje først i midten av september og prøvekjøring og ordinær test av bilen skjer i oktober.

Reiser fire dager – for å kjøre bil ned et fjell

Det er ikke bare bilen som er fin. Landskapet og utsikten i soloppgangen var spektakulær.

Fullverdig familiebil

Dermed er vi på denne turen henvist til passasjersetet. Vi skulle selvfølgelig gjerne kjørt selv allerde nå, men vi skal uansett klare å gi deg som leser et unikt førsteinntrykk.

Det første som slår meg er at bilen er større enn jeg trodde. Denne er mellom Audi Q5 og Q7 i størrelse. Taklinjen skråner bakover og gir bilen er mer elegant inntrykk enn Q5, samtidig som den framstår som betydelig nettere enn store Q7.

Den overrasker også med svært god innvendig plass – også i baksetet. Innvendig snakker vi om nær innpå Q7-størrelse. Her er det god plass til fem voksne om bord. Hvor mange liter bagasjerommet svelger vet vi ikke. Vi får heller ikke ta bilder av det, da det innholder en del testutstyr. Men at dette rommer mer enn nok til å kunne kalles en fullverdig familiebil er det liten tvil om.

Bilene som er med på arrangementet er så kalt førserie-biler. Det vil si at det kan bli noen endringer før produksjonen, som for øvrig starter i septmeber. Bilen både ser og oppleves veldig ferdig ut, så her snakker vi nok kun om justering av detaljer på produksjonsmodellen.

Bakfra får e-tron quattro lysstripen tvers over bakluka slik som på flere nyere Audi-modeller.

Få store overraskelser

Mye kjennes igjen fra eksisterende Audi-modeller, så om du har en nyere Audi allerede, vil ikke overgangen til nye e-tron quattro bli stor. Ser vi bort fra drivlinjen har ikke Audi akkurat tatt noe kvantesprang her. Helt bevisst. De håper så klart å trekke til seg eksisterende kunder, sammen med mange nye også. De vil avmystifisere dette med elbiler og gjøre det mindre "skummelt" for folk å velge elektrisk.

Vår bil har lyse skinnseter med sømmer i oransje kontrastfarge. Det er faktisk mye kulere enn det høres ut som, vi håper denne kombinasjonen blir med over til produksjonsbilen.

Ellers er byggekvaliteten som du forventer i en Audi. Fine materialer, god ergonomi og bra finish. Komforten ombord er god og bilen går som elbiler flest, svært stille, selv på 20-tommers hjul. Det hele er som forventet med få overraskelser.

På noen rette strekker mellom nedstigningene er det rom for akselerasjontester. Den oppleves som kvikk og den ligger godt på veien i svingene. Man har det godt om bord, også som passasjer.

Testbilen er utstyrt med de nye "video-speilene". Det vil si kameraer der vi normalt finner speilhuset og skjermer innvendig oppe og framme på dørpanelet som viser hva som skjer bak bilen.

Vanligvis når man ser i speilet, vrir man hodet litt til siden. Her virker det som man også må flytte blikket et hakk ned for å få med hva som skjer. Ettersom vi ikke har kjørt selv, kan vi ikke si noe om hvor godt det fungerer i praksis, men det virker litt som en gimmick. Trolig en kostbar sådan, men kameraet gir mindre luftmotstand enn et tradisjonelt speil.

Litt annen grill og andre frontlamper (når kamuflasjen fjernes) skiller e-tron quattro fra resten av Audiene.

Grunnen til at vi er akkurat her

Audi er til tilbakeholdne med bilens spesifikasjoner, enda. Men de to motorene, en på forakselen og en på bakakselen, som da gir firehjulsdrift, og dermed rettferdiggjør quattro-betegnelsen, skal yte over 400 hestekrefter. Sprinten fra 0-100 km/t skal gå unna på under 6 sekunder og toppfarten er 210 km/t. Audi e-tron får også en boost-funksjon som gir deg ekstra "power" i inntil 60 sekunder når du trenger det.

Rekkevidden skal være over 400 kilometer etter den nye og mer nøyaktige WLTP-målemetoden som nylig ble innført.

En av hovedårsakene til at vi er på Pikes Peak er at Audi har utviklet et avansert og komplekst bremse- og regeneringssystem som bidrar til den lange rekkevidden, som de er veldig stolte av og som de ivrer etter å demonstrere for oss. Man skal lete lenge etter et mer egnet sted å vise det, enn ned disse bakkene fra 4300 meter ...

Det handler i korthet ut på å "gjenvinne" mest mulig av bremseenergien og å få den til bake til batteriet form av strøm. Egentlig ikke noe nytt i elbil-verdenen det, men Audis system er kraftig videreutviklet og forbedret og gjør at du taper minimalt med batterieffekt ved kjøring i terreng med mye opp og ned. Man kan justere regenereringen i tre trinn, eller velge en Auto-funksjon i bilens MMI-system.

Audi har en 10-siders, tettskrevet pressemelding som forklarer systemet i detalj, men jeg tror vi oppsummerer med at ingen andre biler neppe er i stand til å regenerere like mye og like intelligent som nye e-tron. At dette er et vesentlig bidrag til den gode rekkevidden er det liten tvil om.

Den norske delegasjonen får en teoretisk brif av Dr. Michael Wein. Broom-Benny følger måpende med sammen med Morten Moum (Audi Norge) og Ragnvald Johansen (Finansavisen)

Elektriske bremser

En annen nyhet som Audi e-tron er alene om er et helt nytt og smart bremsesystem. Det går i korthet ut på at man bruker de mekaniske / hydrauliske bremsene mindre (eller friksjonsbremsen som Audi kaller det) og heller bremser med elmotorene – eller med en kombinasjon av de to. Også dette for bedre regenerering og mindre mekanisk slitasje.

Bilen styrer at sammen helt sømløst selv og du som fører merker ikke om bilen bremser mekanisk / hydraulisk eller elektrisk. Pedaltrykket er helt likt. Audi er først i verden med dette systemet.

På vår tur nedover bakkene fra toppen av Pikes Peak er vi utstyrt med et nettbrett og en egen app som Audi har laget for uttesting av systemet og følge med på både regenerering og bremsing. Vi kan bare konstatere dette ser ut til å fungere aldeles utmerket.

Det er nesten litt synd at kundene og bilbrukerne ikke kommer til å merke noen ting når man forstå hvor vanvittig mye jobb Audi har lagt ned i disse to avanserte systemene, som jobber etter ikke mindre enn 14.000 (!) ulike parametere.

Sjåfør Michael Wein og Broom-Benny på vei ned bakken med full kontroll på bremsing og regenerering på eget nettbrett.

Skal vi forsøke å oppsummere litt? Det er ingen tvil om at Audi har lagt betydelige ressurser ned i utviklingen av denne bilen. De har også fordelen med at de er relativt tidlig ute. Ja, de er slått av både Tesla og Jaguar, men de er før erkerivalene BMW og Mercedes.

Det som også er klart er at Audi har laget en Audi. Noen hadde nok ventet at de kom til å dra på litt mer, men da skal vi også huske at vi nordmenn generelt har et litt annerledes forhold til elbiler enn de fleste andre. I mange markeder er elbil noe eksotisk og sikkert også litt skummelt. Skal man overtale konservative bilkjøpere til å gå for elbil, kan det nok være lurt å gå litt forsiktig fram.

Kjøpe - eller ikke kjøpe? Her er noen av momentene jeg sitter igjen med etter USA-turen:

Hvorfor kjøpe denne:

Audi har produsert biler i en mannsalder, så det kan de. De har forhandlere og et godt servicenettverk. Det meste her, bortsett fra elmotoren og drivlinjen, er velkjent og slik man er vant til fra den kanten.

En elmotor er lite å bekymre seg over. Få bevegelige deler gjør disse ekstremt driftsikre. Dessuten byr den på god plass, god rekkevidde og en dose tysk premium.

Hvorfor ikke kjøpe denne:

Audi er ikke "ville og gale" slik som for eksempel Byton og Tesla, så om du forventer masse crazy innovasjoner og snurrige nye løsninger, blir du skuffet.

Audi e-tron er forutsigbar, tradisjonell og kanskje litt lite spennende sammenlignet med de nevnte konkurrentene. Audi har heller ikke samme super-lader nettverk som det for eksempel Tesla har og det vil ta tid å få det på plass.

