2018 har vært et kontrastfylt år for amerikanske Kikkan Randall.

I februar vant hun et sensasjonelt OL-gull på sprintstafetten i Pyeongchang sammen med lagvenninne Jessica Diggins.

Det var den perfekte avslutningen på Randalls langrennskarriere.

35-åringen la skiene på hyllen og tok fatt på det nye livet utenfor langrennssirkuset.

Det skulle bli mye tyngre enn forventet.

For på morsdagen hjemme i USA 13. mai, oppdaget Randall noen knuter i brystet.

Hun fikk kjapt time hos legen og tok mammografi av brystet. Senere den sommeren skulle hun være gjest i bryllupet til det svenske langrennsparet Anna Haag og Emil Jönsson på Gotland.

LA OPP: Skiparet Anna Haag og Emil Jönsson la også opp ved sesongslutt. Foto: Ulf Palm/tt

Rett etter å ha landet på øyen, i bilen på til bryllupet, ringte telefonen. Der fikk Randall beskjeden hun hadde fryktet: Hun hadde brystkreft.

Overfor svenske Expressen forteller Randall om hvordan hun tok den forferdelige beskjeden.

– Jeg fikk beskjeden i bilen på vei til bryllupet. Men jeg fikk vite at jeg ikke kunne gjøre noe akkurat da uansett. Legen ba meg bare om å forsøke å nyte bryllupet, og det forsøkte jeg å gjøre, forteller Randall til Expressen.

Hun forteller at bryllupsfesten ble en stor trøst for henne

– Det var et kjempevakkert bryllup. Det var så gøy å se Emil og Anna og alle våre skivenner, som jeg ikke hadde sett på et par måneder. Det er helt fantastisk at man kan klare å nyte å omgås sine venner så kort tid etter en kreftbeskjed. Man forstår at man ikke er udødelig.

Hun forteller at hun bevisst valgte ikke å fortelle om kreften til brudeparet, kun til lagvenninnen Liz Stephen som hun reiste til Gotland med.

– Jeg fortalte det kun til Liz. Det var et såpass vakkert bryllup, og det ville ikke gjort noen forskjell. Jeg forsøkte bare å nyte øyeblikket og fortalte dem det ved en senere anledning.

​11. juli i år fortalte Randall om kreftbeskjeden til omverdenen gjennom et innlegg på Instagram. Hun varslet imidlertid det nybakte brudeparet før hun la ut innlegget.

– De var veldig overrasket over at jeg ikke hadde fortalt dem om det under bryllupet. Men jeg sa at til dem at det var deres dag. De skulle fokusere på gleden.

Fryktet sønnens reaksjon

Den tidligere skiløperen har for lengst startet kreftbehandlingen, og har fjernet håret. Hun har vært svært åpen på sosiale medier vedrørende behandlingen hun går gjennom og delt flere bilder av sitt nye utseende.

– Det ekleste var å tenke på hvordan min sønn skulle reagere. Han er bare to år, sier hun angående beslutningen om å fjerne håret på hodet, som uansett ville forsvunnet før eller senere.

– Men han blunket ikke engang. Han kjente meg igjen. Han sprang bort til meg med en gang og sa bare «Hei, mamma.»

Nå venter ytterligere seks måneder med behandling. 35-åringen har ikke lagt skjul på at enkelte dager kan være svært tøffe, men forteller at reaksjonene hun har fått på sosiale medier, gir henne styrke i sykdomsperioden.

– Reaksjonene etter OL-gullet var ingenting sammenlignet mot nå når jeg har fortalt om brystkreften min. Folk sier til meg at jeg er sterk, og at jeg kommer til å ta meg gjennom dette her. Andre har delt sine historier om hvordan de overlevde. Jeg finner fortsatt meldinger som jeg ikke har sett. Det er det jeg egner å bruke min våkne tid på nå – å forsøke å svare alle sammen, sier hun til Expressen.