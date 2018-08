Innføringen av dopingtestene ble gjort av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) i forkant av denne ukens verdensmesterskap i det skjermbaserte fotballspillet. Spillerne selv har tatt det godt imot.

– Det er kult at man kan føle seg som en superstjerne. Cristiano Ronaldo og alle de andre toppspillerne blir dopingtestet, og det føles som man er en av dem, sier e-sportsstjernen Mosaad «Msdossary» Aldossar fra Saudi-Arabia.

FIFA-spillerne blir testet for forbudte stoffer ved at de gir en urinprøve.

– Det er litt vanskelig å tisse foran en kontrollør, men jeg forstår godt at det er nødvendig. Det var en kjempestor dopingskandale i Tour de France og i sykkelsporten, og selv mange år etter tror folk at sykkelrytterne er dopet. Den oppfattelsen skal vi unngå, sier tyskeren Michael «MegaBit» Bittner.

Samme kodeks

FIFA ventet med å innføre dopingkontroller i e-sport. Men da førstepremien økte fra omtrent 210.000 til over 2 millioner kroner i løpet av to år, besluttet fotballforbundet at e-sportsutøvere skal være under samme etiske kodeks som profesjonelle fotballspillere.

Waliseren Adam «dreamR» Barton har overhørt historier om konkurrenter som har tatt prestasjonsfremmende midler.

– Det er helt sikkert noen som prøver å jukse, og det må vi få luket bort slik at det blir en rettferdig konkurranse. Det er snakk om stoffer som kan forbedre konsentrasjonsevnen, og konsentrasjon er veldig viktig i FIFA-spill, sier han.

Umulig

Utfordringen for FIFA er at verdensmesterskapet, som arrangeres sammen med spillutvikleren EA Sports, har 20 millioner spillere online på verdensbasis. De innledende kampene spiller folk i sitt eget hjem, og i denne fasen er det selvsagt umulig å gjøre dopingtester.

Semifinalene og finalen i VM i FIFA-spill går lørdag. Mesterskapet har den siste uken gått i London.

