Arsenals Aaron Ramsey (27) har tidligere i sommer blitt koblet til Chelsea. Nå melder Express at også Liverpool vurderer å by på den walisiske midtbanespilleren.

Ramseys kontrakt med Arsenal går ut neste sommer, og han har til gode å bli enig med Arsenal om en ny kontrakt.

Ørjan Nyland har tidligere i sommer blitt koblet til Birmingham. Nå melder imidlertid Birmingham Mail at Ingolstad-keeperen skal være nær en overgang til byrival Aston Villa.

West Ham håper å slå Chelsea i kampen om brasilianske Bernard (25), melder The Guardian. Den lille kantspilleren er klubbløs etter at kontrakten med Sjakhtar Donetsk gikk ut etter forrige sesong.

Manchester United-manager José Mourinho skal ikke være en stor fan av Anthony Martial, og den franske angriperen virket å være på vei bort fra klubben. Nå melder imidlertid Mirror at Martial vil bli i Manchester United hvis de ikke får inn en direkte erstatter.

Chelseas belgiske spiss, Mitchy Batshuayi, er ønsket av Atlético Madrid, melder franske L'Equipe. 24-åringen tilbragte store deler av forrige sesong på lån i Borussia Dortmund, hvor han var en suksess.

The Sun skriver at Arsenal vurderer å hente Kroatias kontroversielle VM-helt, Domagoj Vida. Midtstopperen spiller til daglig i Besiktas, og gjorde seg bemerket i sommerens VM-sluttspill for sitt gode spill – og for to videoer hvor han uttrykket støtte for Ukraina. Everton har også tidligere blitt koblet til 29-åringen.

Ryktene har begynt å svirre om en Arsenal-overgang for franske Ousmane Dembélé. Barcelona-vingen ble fotografert i London i festlig lag sammen med Arsenal-spillerne Pierre-Emerick Aubameyang, Henrikh Mkhitaryan, Alexandre Lacazette og Matteo Guendouzi, skriver Goal.com