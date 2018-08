Den svenske gutten hadde Downs syndrom og autisme, og rømte hjemmefra tidlig torsdag morgen.

Da tok han med seg en gammel lekepistol, som han hadde fått til femårsdagen sin. Politiet opplevde situasjonen som truende, og 20-åringen ble skutt og drept av tre politibetjenter.

Hendelsen har skapt sterke reaksjoner, og påtalemyndighetene har startet en intern granskning.

Det skriver svenske Expressen.

– Tar for lang tid

Dennis Töllborg er professor i rettsvitenskap, og har siden 2009 jobbet med å utarbeide rapporter om hvordan politiet håndterer interne undersøkelser.

Og han er langt fra fornøyd. Töllborg mener at politiet heller vender ryggen til enn å gå inn i saker, og at utredningene tar for lang tid.

– Vi når ikke en gang opp til europeisk minimumstandard. Politiet må endre utredningsvirksomheten i Sverige. Jeg blir så jævlig forbannet over at det tar så lang tid, sier Töllborg til Expressen.

– Fryktelig trist

Eric Torell er den sjette personen som blir skutt og drept av svensk politi så langt i år. Professor Töllborg tror ikke vi vil få et svar på hva som egentlig hendte med den 20 år gamle gutten.

– Dette var en treåring i en 20 år gammel mann sin kropp. Det er så fryktelig trist, at jeg har ikke ord. Det mest sannsynlige er at det ikke vil bli tatt ut en tiltale, fordi etterforskningen ikke fungerer, sier professoren til avisen.

Han sier videre at politiet er den reddeste organisasjonen han har vært bort i. Töllborg stiller spørsmåltegn ved hvorfor politiet ikke anvender den elektriske pistolen de har tilgjengelig istedet.

– Den viktigste årsaken til at flere blir skutt og drept av politiet, er at alle politibetjentene er bevæpnet. Da øker sannsynligheten for at de bruker våpenet sitt. Det er redde politibetjenter som skyter, mener professoren.

Ingen er mistenkt

Det er satt i gang en intern granskning av hva som skjedde. Statsadvokat Martin Tidén, er ordknapp om hvordan de jobber, men forteller til Expressen at ingen av politibetjentene er mistenkt for lovbrudd.

– Vi kommer ikke til å si noe før utredningen er helt klar. Det kommer til å ta flere uker, sier statsadvokaten.

Tidén legger til at det er viktig at undersøkelsene blir gjort objektivt.

– Om det ender med at ingen blir mistenkt eller om tre eller fem politibetjenter blir siktet, vet vi ikke enda, sier statsadvokaten.

I en pressemelding bekrefter han at flere enn en politibetjent avfyrte våpenet sitt mot Eric, og at 20-åringen ikke hadde et skarpladet våpen.