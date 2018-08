Thibaut Courtois har blitt ryktet bort fra Chelsea denne sommeren, og Real Madrid skal være svært interesserte.

Chelsea har imidlertid tviholdt på sin belgiske keeper, til tross for at han kun har ett år igjen av kontrakten. De krever visstnok over 400 millioner kroner for keeperkjempen.

Nå ber spillerens agent, Christophe Henrotay, Chelsea om å gjøre det rette og la Courtois få gå til Real Madrid.

Han ønsker nemlig å bo nærmere familien sin.

Belgieren var i årene 2011-2014 utleid til Atlético Madrid, og 26-åringens to barn bor fremdeles i Madrid med eks-konen.

– Jeg har lest overalt at Chelsea sier det er opp til Thibaut, men han har gjort det klart for klubben at den beste løsningen er å la ham gå til Madrid, sier Henrotay ifølge The Sun.

– For ham er det en stor beslutning fordi han ønsker å være nær sin familie, og Chelsea har fått et bud.

Henrotay avviser at det er økonomiske grunner til at Courtois ønsker å forlate Chelsea til fordel for Real Madrid.

– Vi har sett noen skrive at det er på grunn av penger, og det er sant at han kan få en lønnsøkning ved et klubbytte. Men han har sagt nei til bedre tilbud andre steder på grunn av at dette er mye mer enn en økonomisk beslutning.

– Det er forståelig at enkelte kan bli opprørte fordi han ønsker å forlate klubben, det aksepterer vi. Men det er en menneskelig avgjørelse som bunner i at han ønsker å være nær barna sine.

Morata blir

Samtidig har Alvaro Morata varslet at han vil bli i Chelsea. Den spanske spissen hadde en tøff førstesesong i Premier League og ble også vraket fra Spanias VM-tropp.

Den tidligere Real Madrid-spilleren har blitt koblet bort fra klubben i sommer, men virker nå å bli værende.

– På den første dagen i oppkjøringen snakket jeg med manageren og sa: «Jeg ønsker å bli i Chelsea». De fortalte meg at de hadde stor tro på meg og ønsket at jeg skulle bli., så alt var perfekt, sier Morata i et intervju med Mirror.