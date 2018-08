Russlands krisedepartement sier at et helikopter av typen MI-8 krasjlandet natt til lørdag.

Det var 15 passasjerer og tre besetningsmedlemmer ombord. Russiske myndigheter sier at samtlige skal ha omkommet. Det melder BBC.

Det russiske nyhetsbyrået RT skriver at ulykken skal ha skjedd like etter avgang, og at bensintanken var helt full.

Helikopteret skulle frakte arbeidere til en oljerigg.